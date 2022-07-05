شكرا لقرائتكم خبر عن كايروكى يحيى حفلا غنائيا فى دبى يوم 16 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق كايروكى، لإحياء حفل غنائى فى دبى، يوم 16 يوليو الجارى، ومن المقرر أن يقدموا باقة من أجمل أغانيهم التى يتفاعل معها الجمهور، وأعلن الفريق عن الحفل من خلال حسابهم على إنستجرام، ونشر بوستر الحفل مع تعليق:"جمهورنا فى الإمارات بمناسبة مرور 25 سنة على مهرجانات صيف دبى، كايروكى هيشاركوا فى المهرجان يوم السبت الموافق 16-7".



حفل كايروكى فى دبى

كما يحيى الفريق حفل غنائى فى القاهرة يوم 29 يوليو الجارى، وكان مسرح أبو بكر سالم بالعاصمة السعودية الرياض قد شهد مؤخرا ليلة غنائية مصرية شارك فى إحيائها فريق كايروكى بحضور كامل العدد تخطى الـ 6 آلاف شخص من مختلف الأعمار والجنسيات العربية

يعد الحفل هو الأول لكلا من حمزة نمرة وفريق كايروكى الذى قدم عددا من أغانيه المحببة لدى الشباب والتى تفاعل معها بشكل كبير على مدى أكثر من ساعتين منها "لو بكرا نهاية العالم، أبيض وأسود، السكة شمال، ساموراى" وغيرها.