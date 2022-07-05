شكرا لقرائتكم خبر عن 74 مليون دولار لـ فيلم الرعب The Black Phone حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الرعب والدراما الجديد The Black Phone إيرادات وصلت إلى 74 مليونًا و416 ألف دولار بدور العرض حول العالم منذ طرحه يوم 24 يونيو الماضى.

وانقسمت إيرادات الفيلم بين 47 مليون و464 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و26 مليونًا و952 ألف دولار بـ دور العرض العالمية.

فيلم The Black Phone من إنتاج شركةUniversal Pictures ، ووصلت مدته إلى ساعة و42 دقيقة، وسيدور فى إطار رعب وإثارة.

فيلم The Black Phone يدور حول فتى صغير يدعى فيني شو فتى خجول لكنه ذكي يبلغ من العمر 13عامًا، الذى تم اختطافه من قبل قاتل سادي وحُبس في قبوعازل للصوت حيث لا فائدة من الصراخ، ولكن عندما يبدأ رنين هاتف مفصول على الحائط ، يكتشف فيني أنه يستطيع سماع أصوات ضحايا القاتل السابقين.، والذين عازمين على التأكد من أن ما حدث لهم لن يحدث لفيني.

يقوم ببطولة فيلم الرعب The Black Phone كل من إيثان هوك، وجيريمي ديفيز، وجيمس رانسون، ومادلين ماكجرو، وكيلان رود، وجيه. جافين وايلد، وإي روجر ميتشل، وجينا جون، وماسون تيمز، وهيلي نيكول رالستون.