فجر السعيد تعلن عزمها خوص الانتخابات النيابية ومواجهة “الحفنة الضالة”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 يوليو 2022 03:50 صباحاً - أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، الإثنين، عزمها خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، المتوقعة عقب حل مجلس الأمة الحالي في الأشهر القليلة المقبلة ومواجهة من وصفتها بـ “الحفنة الضالة”.

وكتبت فجر السعيد, في سلسلة تغريدات عبر حسابها على تويتر، قائلة “”سأخوض الانتخابات القادمه في الدائرة الثالثة لأني متوقعة نجاح #الحفنه_الضالة بأغلبية قوية وأبي أتواجه معاهم وجها لوجه لأنه واضح أنهم موقادرين يواجهوني بالإعلام، فخل نتواجه بقاعة عبد الله السالم”.

وكتبت في تغريدة ثانية: “بعد نجاحي باذن الله وخلال 100 يوم ففط… اذا ما عدلت كفة الميزان سأستقيل ولكن بإذن الله ودعمكم منصوره بحول الله وقوته.. هربوا من مواجهتني لا على التويتر ولا بالتلفزيون فلتكن المواجهه وجهاً الى وجه بالبرلمان.اعلم ان #الحكومه و #التجار و #الأحزاب كلهم بيحاربون نجاحي ولكن سانجح بكم”.

وتابعت “اعلم ان التجربه صعبه والإنتخابات لها طرق أحرى غير الأفكار والمباديء بل تحتاج دعم من جهات مختلفه..ولكن عندي ثقه بأن #الأغلبيه_الصامته ستكون سندي للنجاح وبعد النجاح اعتقد بتبيعون دعوات الجلسات تذاكر للجمهور من #الكوميديا_السوداء اللي سيرونها بالجلسات.. لن أسكت لا للنواب ولا للحكومه”.

واضافت “كنت أواجه بالإعلام ولكن واضح إن المواجهه المباشره أهم وأقوى تأثيراً .. المواجهه للعلم ليست #للحفنه_الظاله ولكن كذلك لحكومه الشعب يحبها أكثر من حبها لنفسها تخبطات بالقرار و #قل_دبره كله يحتاج مواجهه ومكاشفه … وصلوني قاعة عبدالله السالم وحاسبوني على النتايج”