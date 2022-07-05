بعد حزن كبير لجمهوره.. وفاة الممثل المصري الشهير أشرف عبدالباقي تُشعل محركات البحث

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 يوليو 2022 03:50 صباحاً - خلال الساعات القليلة الماضية، تصدر الفنان المصري، أشرف عبدالباقي تريند محرك البحث الشهير “جوجل” والتريند على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد انتشار شائعة عن وفاته.

كما تصدر اسم أشرف عبدالباقي الكلمات الأكثر بحثًا على “جوجل” في المملكة العربية السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية.

أشرف عبدالباقي يرد على شائعة وفاته

من جانبه، رد الفنان المصري أشرف عبدالباقي على الشائعات التي تداولت خلال الساعات الماضية خبر وفاته، بوصفها أنها ”كلام فارغ“.

وقال أشرف عبدالباقي، في تصريح خاص، إن ”التعامل الأمثل مع تلك الأنباء هو تجاهلها وعدم الالتفات لها، لأن مروجيها يبحثون فقط عن التريند دون النظر للتداعيات السلبية التي من الممكن أن تنتج عن هذه الشائعات“.

وأشرف عبد الباقي ليس الوحيد الذي لاحقته تلك الشائعة، التي تتردد من حين لآخر على بعض الفنانين، وكان آخر الضحايا الذي لاحقته تلك الشائعة هو الفنان المصري القدير صلاح السعدني.

وأبدى الفنان المصري منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر، استياءه من تكرار شائعات وفاة بعض الفنانين، معرباً عن استغرابه من تصرف من تسمح له نفسه بإعلان وفاة شخص دون أي صفة أو صلة تربطه به.

وأعرب منير مكرم، في تصريح سابق عبر الهاتف، عن استيائه من تناول بعض المواقع وصفحات ”السوشيال ميديا“ تلك الأنباء غير الصحيحة دون التحقق منها.

سيرة أشرف عبدالباقي

ولد أشرف عبد الباقي في 11 أيلول/سبتمبر عام 1963، في منطقة شبرا بمحافظة القليوبية، وتخرج في كلية التجارة جامعة عين شمس، ثم تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وبدأ نشاطه الفني منذ الطفولة، حيث قدم العديد من المسرحيات مع فرقة كلية التجارة، ومع فرق الهواة، ومثّل في حوالي 80 مسرحية.

من أشهر مسرحياته ”باللو، شبورة“، ”بشويش“، ”لما بابا ينام“، ”رد قرضي“، ومن أهم المسلسلات ”حضرة المحترم“، ”يوميات زوج معاصر“ و“راجل وست ستات“.

وحقق شهرة كبيرة وواسعة في سلسلة مسرحيات ”تياترو مصر“ التي جذبت الملايين لمشاهدتها، ليتم عرض موسمين على شبكة تلفزيون الحياة المصرية.

لكن قيل إنه حدث خلاف مع شركة الإنتاج ”فيردي“، ليتعاقد مع قناة MBC مصر بنفس الفرقة والطاقم، لكن تم تغيير اسم البرنامج ليصبح ”مسرح مصر“.

ويُعد أشرف عبد الباقي السبب في شهر العديد من النجوم الشباب وأشهرهم علي ربيع وأوس أوس وحمدي المرغني ومحمد أنور واسراء عبد الفتاح.

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