“حلقتي شعرك زي شيرين”.. ياسمين صبري تُثير الجدل بآخر ظهور لها.. لن تصدق كيف بدت! – صورة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 يوليو 2022 02:59 صباحاً - فجرت الفنانة ياسمين صبري ضجة، في أحدث ظهور لها داخل أحد المطاعم، كما أثارت الكثير من البلبلة بين متابعيها حول حقيقة تخليها عن شعرها “قص شعرها”.

إذ لم تظهر الصورة رأس الفنانة بشكل واضح، فبدت للجمهور كأنها قصت شعرها على طريقة شيرين عبدالوهاب.

حيث جاءت تعليقات الجمهور على الصورة، كالتالي: “قصيتي شعرك”، “صحة وهنا على قلبك”، “الجمال والحلاوة، قمر ما شاء الله.. ربنا يحميكي”، “جميلة ودومًا قوية”، “أجمل من الجمال نفسه”، “حلقتي شعرك زي شيرين ليه”، “قمر يا ياسمين”، “طول عمرك قمر وكيوت”.

ياسمين صبري خارج مسلسل الشادر

ومؤخرًا تصدرت الفنانة ياسمين صبري محركات البحث على موقع جوجل، بعد تصريحاتها حول اعتذارها عن “مسلسل الشادر” المكون من 15 حلقة، والذي كان من المقرر البدء في تصويره خلال أيام، ما دعا مخرج العمل سامح عبدالعزيز للخروج والرد على تصريحاتها بل وتكذيبها وتأكيده على أنه من قرر استبدالها.

حيث نفى المخرج سامح عبد العزيز ما قالته الفنانة ياسمين صبري عن سبب اعتذارها عن عدم المشاركة في مسلسل “الشادر”.

ورد سامح عبد العزيز على تصريحات ياسمين صبري التي قالت فيها إنها اعتذرت عن عدم المشاركة في المسلسل نظرًا لضعف السيناريو، مؤكدا أن كلامها غير صحيح.

وقرر عبدالعزيز الخروج عن صمته والرد على تصريحات ياسمين صبري المثـيرة للجدل والتي أدلت فيها أنها هي من اعتذرت عن المشاركة في المسلسل نظرًا لضـعف مستوى السيناريو، لينفي المخرج ذلك تمامًا ويؤكد أن كلامها غير صحيح.

وأوضح سامح أنه تم الاستغناء عن ياسمين صبري نظرًا لعدم ملاءمتها للشخصية التي تقوم ببطولتها وأنها غير مناسبة لأدائها ولذلك هو من قرر عدم التعاون معها، وينشغل حاليا في البحث عن بديلة لها.

كما أعرب سامح عبد العزيز عن استيائه من تصريحات ياسمين صبري المسيئة للعمل، مؤكدا أن العمل مستمر على المسلسل وسيتم الإعلان رسميًا عن أسماء الفريق المشارك فيه خلال أيام مع التجهيز لبدء التصوير.

ياسمين صبري مع أحمد عز في “صقر المحروسة”

الجدير بالذكر ان ياسمين صبري، تشارك في بطولة فيلم “صقر المحروسة” مع الفنان أحمد عز، وينتمي فيلم “صقر المحروسة” إلى الأعمال التاريخية، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء.

ياسمين صبري تواصل تحضيرات فيلم صقر المحروسة، لتبدأ تصويره مع منتصف شهر يوليو الجاري، ويقع الفنان أحمد عز في حبها خلال أحداث الفيلم، كما يجسدان شخصيتان حقيقيتين في العصر الإسلامي، ولكن لم يتم تناولهما بشكل درامي من قبل.

وتدور أحداث فيلم صقر المحروسة في إطار تاريخي عن إحدى الفترات في العصر الإسلامي، وتتضمن مشاهد العمل 15 معركة حربية، يتم تصوير مشاهد الفيلم بين مصر ودبي والمغرب والأردن.

تعاقد حتى الآن على فيلم صقر المحروسة كل من الفنان أحمد عز وياسمين صبري، ومُرشح الفنان ماجد الكدواني، وجاري التعاقد مع باقي أبطال الفيلم، وهو من تأليف محمود حمدان، وتحت قيادة المخرج أحمد علاء.

كما أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، كان “مسلسل فرصة تانية” الذي عرض في موسم دراما رمضان 2020.

نورت

نورت