كارمن سليمان وإبنها في أحداث ظهور على إنستجرام.. شاهدوا كيف كَبِر وأصبح نُسخة منها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 يوليو 2022 02:59 صباحاً - نشرت الفنانة كارمن سليمان عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة تجمها مع ابنها وذلك عبر خاصية الاستوري.

اكتفت الفنانة كارمن بوضع قلب علي الصورة فقط وتفاعل الجمهور مع هذه الصورة ونالت إعجاب الكثير من الجمهور

يُشار إلى أن النجمة المصرية كارمن سليمان تشارك فترة أمومتها مع ابنها الوحيد زين وتشارك أجمل الصور العاطفية برفقته على حسابها الرسمي انستجرام خاصة في الفترة الأخيرة.

كارمن سليمان عبر ستوري إنستجرام

زواج كارمن سليمان من الملحن مصطفى جاد:

وكانت تحدثت كارمن سليمان، خلال استضافتها بـ برنامج الدوبليكس، مع أبلة فاهيتا، عن كواليس لقائها وارتباطها بالملحن مصطفى جاد، إذ قالت، «لقيته بسرعة وقولنا نتجوز على طول وخلاص، بعاني من طوله وبطلب منه ينزلي علشان اتكلم في أذنه».

وكان روى الثنائي قصة حبهم اثناء استضافتهم في «برنامج معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، إذ قال مصطفى جاد، «كان اللقاء الأول داخل مكتب صديق، يومها مكنتش مصدق كائن قمر، كانت مكهربة الدنيا وكان عندها 18 سنة».

«قولتلها هاي قالتلي باي في ساعتين، مع إني كنت بعطف وألطف»، بهذة العبارة تابع مصطفى جاد سرد كواليس لقاءه بها، لترد كارمن قائلةً إن هذه المقابلة كانت في الشتاء، حيث لا تشعر بأفضل حالاتها في هذا الفصل، كنت لابسة الهدوم كلها.

يُذكر أن الفنانة كارمن سليمان، تزوجت من الملحن مصطفى جاد في عام 2017، وأنجبت منه ابنهما الوحيد زين، والذي نشرت من قبل مجموعة صور له دون أن تكشف عن مــلامحه بوضوح.

من هي كارمن سليمان؟

الجدير بالذكر أن الفنانة كارمن سليمان من مواليد 1994 حصلت علي بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام من أكاديمية الشروق.

السبب في شهرة كارمن سليمان هو مشاركتها في برنامج المسابقات أراب أيدول على قناة MBC1، وصولها للمرحلة النهائية ومنافستها على اللقب ضد المغربية دنيا بطمة. فازت كارمن سليمان بلقب “أراب آيدول” في موسمه الأول بعد أن حصدت أعلى نسبة اصوات من قبل الجمهور. وفازت أيضًا بعقد إدارة أعمال وإنتاج ألبوم غنائي، وعقد لتمثيل إحدى شركات المشروبات الغازية. حصلت على جائزة أفضل صوت تحت سن السادسة عشرة موجهة من المجلس الأعلى للثقافة في مصر.

آخر أعمال كارمن سليمان

الجدير بالذكر أن كارمن سليمان طرحت مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان خيرة، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، وحققت من خلالها نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات عالية.

أغنية خيرة من كلمات عبد اللطيف آل شيخ، ألحان عبد القادر الأحمد، وتوزيع موسيقي وهندسة صوتية محمد عصمت.

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