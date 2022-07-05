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كواليس حفل "ثنائى الرومانسية" إليسا ووائل كفورى فى الغردقة بحضور جماهيرى

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القاهرة - سامية سيد - شارك ثنائي الرومانسية النجمان اليسا ووائل كفوري مؤخرا، في إحياء أول حفلاتهما الصيفية لعام 2022 بمصر بمدينة الغردقة وبحضور جماهيري كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.

بدأ وائل كفورى الحفل بأغنية "البنت القوية" والتي أشعل بها أجواء الحفل، وقدم بعدها أغنيته الجديدة "كلنا مننجر" والتي حققت نجاحا كبيرا، بعد أن وتخطت الـ 80 مليون مشاهدة، وقدم "يا هوا روح وقوله"، "يا ضلي يا روحي"، "يالا نرقص يا صبية" وغيرها ممن طالب بها الجمهور.. بالإضافة إلى بعض أغاني كوكب الشرق أم كلثوم.

ولم تقل فقرة إليسا إثارة عن كفوري بداية من ظهورها في كامل أناقتها، وقدمت إليسا عددا من أبرز ما قدمت طوال مشوارها الفني، منها "إلى كل اللي بيحبوني"، "وحشتوني"، "لو في"، "كرمالك"، "سهرني يا ليل"، "يا مرايتي"، "أسعد واحدة"، عيشالك"، بالإضافة إلى "لولا الملامة" لوردة و"نسم علينا الهوى" لفيروز.

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MO Nasa

MO Nasa

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