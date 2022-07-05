شكرا لقرائتكم خبر عن أروى جودة فى إجازة من "حرب نفسية" وتعود بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقضى الفنانة أروى جودة فترة استجمام وراحة بإحدى المدن الساحلية بعد توقف تصوير مسلسلها "حرب نفسية "، مع المخرج أحمد شفيق، على أن تعود إلى البلاتوه بعد إجازة عيد الأضحى، وذلك بعد أسبوع تصوير قضتها خلال الأيام الماضية، وتجسد أروى ضمن أحداث المسلسل دور سيدة متزوجة من ضابط شرطة ويواجهان العديد من المواقف فى إطار سيكو دراما.

أروة جودة أروة جودة

يذكر أن مسلسل "حرب نفسية" بطولة أروى جودة، جيهان خليل، مصطفى درويش، أشرف زكى، عصام السقا وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق، وتدور الأحداث في إطار من السيكو دراما، ومكون من 15حلقة.

وفى سياق آخر تعاقدت أروى جودة مؤخراً على المشاركة في بطولة فيلم "بنات رزق" المقرر بدء تصويره بعد شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولته غادة عادل، مى عمر، شيرين رضا، رزان مغربى، وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، والفيلم فكرة إسحق إبراهيم، وسيناريو وحوار كريم شيرين، وإخراج مرقس عادل.