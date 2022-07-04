شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة خاصة لزوج مارجوت روبى فى كواليس فيلم Barbie والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت عدسات المصورين المنتج توم أكيرلي وهو في زيارة خاصة لزوجته مارجوت روبي في موقع تصوير فيلمها الجديد Barbie، في لوس أنجلوس، حيث أمضى توم بعض الوقت وذهب ليترك زوجته مارجوت روبي وريان جوسلينج يستكملان تصوير مشاهدهما بالفيلم والذي من المقرر أن يعرض في 21 يوليو من العام المقبل 2023.

يحظى فيلم الثنائى مارجوت روبى وريان رينولدز باهتمام كبير، إذ تسابقت المواقع الأجنبية على رصد أحدث صور من كواليس العمل الذى يتم تصويره حالياً، وبدا فيه الثنائى بإطلالة مختلفة مثلما جاء خلال الصور الذى تميزا فيها بشخصيات باربى وحبيبها كين.

الفيلم الجديد Barbie من إخراج جريتا جيرويج، وبطولة ريان جوسلينج الحاصل على جائزة الأوسكار مرتين، ومارجوت روبي المرشحة للأوسكار مرتين، ومن إنتاج شركتى Warner Bros وMattel film، وسيكون من إخراج جريتا جيرويج، التى شاركت أيضًا فى كتابة السيناريو مع نوح بومباج.

وتلعب روبى دور مزدوج فى الفيلم الجديد، حيث ستقوم بدور البطولة، جنبا إلى مشاركتها فى الإنتاج من خلال شركتها LuckyChap Entertainment، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

ومن المقرر أن يلعب جوسلينج شخصية حبيبها كين، تكررت فكرة العمل على فيلم يضمن شخصية Barbie في الكثير من الأعوام، إلى أن قررت مارجوت روبي والمنتج جيرويج وبومباش العمل على الفيلم الجديد في خلال عامي 2018 و2019 على التوالي.