شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الرحمن "توتا" يغادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن تطورات الحالة الصحية للفنان محمد عبد الرحمن "توتا"، حيث قالت في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن "الفنان محمد عبد الرحمن غادر المستشفى بعد تحسن حالته الصحية وهو متواجد حاليا بمنزله ويستكمل فترة علاجه".

وحرص النجم محمد هنيدى على زيارة الفنان محمد عبد الرحمن "توتا" فى المستشفى، بعد إجرائه عملية قلب مفتوح الأربعاء الماضى، ونشر هنيدى صورة تجمعه بـ"توتا" من داخل المستشفى على حسابه بموقع تويتر، وعلق قائلا: "بنطمنكم توتة "عبد الرحمن" بقى زي الفل وخارج بكرة – يقصد اليوم الاثنين".

وكانت نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، قد كشفت مؤخراً لـ"الخليج 365" تطورات حالة محمد عبد الرحمن الصحية، موضحة أنه أجرى العملية بنجاح، ونقل بعدها إلى العناية المركزة لتلقى الرعاية الصحية بعد العملية، ولتحسن حالته الصحية نقل إلى غرفة عادية داخل المستشفى تحت إشراف الأطباء، مؤكدة أنه يتلقى الآن العلاج المناسب قبل موعد خروجه والذي يحدده الأطباء بأنفسهم.

وفى سياق آخر، انتهى محمد عبد الرحمن مؤخرا من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى كيمز من إخراج وائل فرج، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوى وأسماء أبو اليزيد، ويجسد عبد الرحمن شخصية شاب يتشاجر مع أمه فتنقلب حياته تماما، فى إطار الكوميديا والإثارة.

وكان آخر أعمال محمد عبد الرحمن توتا، مسرحية مسرحية "الليلة الكبيرة" التى تم عرضها فى المملكة العربية السعودية، وبطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمود الليثي، بدرية طلبة، أمير صلاح الدين، ميرهان حسين، طه الدسوقي، وتأليف وليد يوسف، موسيقي وألحان كريم عرفه، أشعار خالد تاج الدين، إخراج بتول عرفة.