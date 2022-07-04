شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى تلتقى سلمى حايك فى روما بعد رحلة تسوق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الثنائى انجلينا جولى وسلمى حايك خلال نزهة معاً على هامش تواجدهما فى مدينة روما بإيطاليا، وذلك بعدما التقطت عدسات المصورين عدة صور للممثلة انجلينا جولى وهى بصحبة ابنتيها أثناء رحلة تسوق، ظهرا فيها مستمتعين برحلة تسوق، قبل أن تلتقى بـ سلمى حايك.

وذكر تقرير موقع الديلى ميل أن الممثلة العالمية أنجلينا جولى تتواجد فى روما بالأساس من أجل إخراج فيلم سينمائى، إلا أنها حرصت أيضاً على الاستمتاع بوقتها هناك، وقابلت سلمى حايك بعد ذلك.



انجلينا جولى

من ناحية أخرى سبق وصرح الممثل العالمى براد بيت في حواره مع مجلة GQ عن حياته بعد انفصاله عن الممثلة العالمية أنجلينا جولى، وصرح قائلا:" شعرت بالوحدة عندالانفصال، وشعرت بالوحدة، مما جعلنى أشعر بالاكتئاب".



انجلينا جولى وخلفها ابنتيها

كما تعمق بيت عن شعوره أكثر وصرح قائلا:" خلل عام 2016، بدأت في التردد على اجتماعات مدمنى الكحول مجهولين الهوية، وتعرفت من خلالها على مجموعة رائعة من الرجال".



انجلينا جولى وسلمى حايك

وكشف الممثل العالمى براد بيت أنه قرر الإقلاع عن التدخين أثناء جائحة فيروس كورونا خلال عام 2020، حيث صرح قائلا:" في السن التي تشعر أنه لا يوجد شيئا جديدا، بعد هدنة كورونا اكتشفنا الفرح من جديد".



انجلينا مع سلمى حياك

وأكمل بيت حديثه قائلا:" كنت أتحرك دائمًا مع التيارات، وبالتالي أعتقد أننى واجهت بعض سنوات اعانى من اكتئاب بسيط ، ولم أتمكن من التقاط لحظات الفرح تلك إلا بعد أن أتصالح مع ذلك، في محاولة لاحتضان كل جوانب الذات".

وأنهى بيت حديثه قائلا:" وكان الإقلاع عن التدخين واحد من هذه الأشياء التي اكتشفت أننى استطيع فعلها خلال فترة الكورونا"، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "pagesix".