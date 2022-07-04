شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر: حمدي الوزير خرج من غرفة العمليات بعد إجراء جراحة فى القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خرج الفنان حمدى الوزير، من غرفة العمليات بعد إجراء عملية جراحية دقيقة فى شرايين القلب، وذلك داخل إحدى المستشفيات وهو الآن تحت الاشراف الطبي.

وقالت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، بأن الفنان حمدى الوزير خرج من غرفة العمليات وهو موجود حاليا فى الرعاية تحت الإشراف الطبى لمدة 24 ساعة.

وتابعت نهال عنبر: "الفنان حمدى الوزير أجرى عملية جراحية ولم تحتج حالته لتركيب الدعامات، رغم أن هذه الدعامات قامت هيئة المشتريات بالمستشفى بتوفيرها وكانت موجودة مع الطبيب أثناء إجراء العملية ولكن حالة حمدى الوزير لم تحتاج لتركيبها، فأنا بوجه الشكر لهم لموقفهم الجميل".

وكانت مى حمدى الوزير كشفت عن حالة والدها على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلة: "يا رب اشف أبويا يا رب وطمنا عليه، ربنا يقومك بالسلامة يا حبيبي، بعد ربنا سبحانه وتعالى مالناش غيرك والله كلنا، ربنا يحفظك ويعافيك، أرجوكم دعواتكم ليه هيعمل عملية جراحية دقيقة فى شرايين القلب، اللهم عافيه واشفه شفاء تاما لا يغادر سقما وبارك فى عُمره وصحته".

وأضافت: "شكرًا ألف شكر للدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية على اهتمامك وموقفك، والفنانة نهال عنبر شكرا على تعبك واهتمامك بكل التفاصيل من أول لحظة يا حبيبتى، وأستاذ إيهاب فهمى، أستاذ أحمد سلامة وكل أعضاء مجلس النقابة، شكرا بجد ممتنة ليكم من كل قلبي".