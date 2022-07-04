شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة "وسع وسع" من داخل سيارته ويطرحها الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق المطرب والفنان أحمد سعد، جمهوره ومستمعيه بأغنيته الجديدة "وسع وسع"، الذى أكد أنه سوف يطرحها عبر قناته على يوتيوب ومنصاته على السوشيال ميديا، السادسة مساء الأربعاء القادم، وهي من ألحانه وكلماته بالاشتراك مع مصطفى حدوته، توزيع إيهاب كلوبيكس.

ونشر سعد، فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، أثناء قيادته سيارته وهو يقوم بغناء بعض أجزاء من الأغنية الجديدة، صحبها بتعليق: "وسع وسع.. الأربعاء الساعة 6 إن شاء الله".

وسبق أن أكد الفنان أحمد سعد أن هانى شاكر فنان له قيمة كبيرة جدا في الوطن العربي، وذلك بعد استقالة الأخير من منصبه كنقيب للموسيقيين، مضيفاً: "أنا اشتغلت مع هاني شاكر كفنان ورأيت بنفسي احترام الناس له في جميع المسارح الغنائية في كل الدول، ولا يجرؤ أحد أن يتحدث أو صوته يرتفع على أحد أثناء البروفات".

وأشار سعد إلى أنه مع كامل احترامه وتقديره الشديد لجميع أطراف المشكلة التى حدثت مؤخرا في مؤتمر النقابة، فالجميع عمل مع هاني شاكر في حفلات كثيرة ولم يجرؤ أحد أن يتطاول أو يشتبك أو تحدث خناقة في حضوره.

وتابع أحمد سعد أن هانى شاكر تطوع ليكون نقيبا للموسيقيين لمساعدة المهنة وتطويرها والدفاع عن حقوقها، مشدداً على أن هانى شاكر كان أكثر الداعمين له، ووجوده في النقابة مفيد له.