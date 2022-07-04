شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل 5 إطلالات لـ منة شلبي اتسمت بالأناقة في المحافل الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت النجمة منة شلبي، تريند محرك البحث جوجل، بعد ظهورها بإطلالة أنيقة وبسيطة شاركت بها جمهورها على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت منة شلبي قائلة: "خليك متواضع وبسيط خليك نفسك" وتغزل فيها متابعوها بجمال وأناقتها.

والأناقة إحدى سمات النجمة منة شلبي، فهى فنانة تتقن اختياراتها في الأزياء كما تفعل في أدوارها التي نجحت خلالها بمشوارها الفني الطويل، فتظهر دائما منة شلبي في الكثير من المحافل الفنية والمهرجانات السينمائية بإطلالة متنوعة ومميز وتتسم بالأناقة، وهى ما ظهرت عليه خلال السنوات الماضية.

وشاركت الفنانة منة شلبى خلال ماراثون دراما رمضان الماضى، من خلال بطولتها لمسلسل "بطلوع الروح" الذى حقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه على شاشة التليفزيون، حيث تعرض إلى قصة أسرة اضطرت للعيش في قلب داعش؛ بسبب زوجها الذى آمن بأفكارهم، وخطف أبناءها لتذهب وتعيش معه، وسط صراع كبير في الأحداث، ومحاولات من جانبها مستمرة للهروب.



منة شلبي



منة شلبى



النجمة منة شلبى



الفنانة منة شلبى