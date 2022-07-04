شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب باع وطنه وزملاءه للإنجليز بـ 10 آلاف جنيه فى "كيرة والجن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "كيرة والجن" بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، الذى يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، على اشادات واسعة، ونال حظًا وفيرًا من التعليقات الإيجابية على المستوى الجماهيري والنقدى.

ورغم أن الفيلم نال إشادات واسعة بكل تفاصيله، إلا أن هناك تحول في أحداثه قلبت الدنيا رأسًا على عقب، وأصاب جمهور الفيلم بذهول شديد، وتحدث العديد من رواد السوشيال ميديا عن تلك التحول، واكدوا أنه مفاجأة كبيرة وغير متوقعة وهى خيانة "الهلباوى بيه" – (سيد رجب) الشخصية الثورية والمناضلة وعضو المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى ، الذى باع وطنه وأرضه وزملائه مقابل 10 آلاف جنيه.

وجاءت تفاصيل مشهد الخيانة والخسة الذى قدمه الفنان القدير سيد رجب ، حيث نفذت أفراد المقاومة المصرية عملية قتل الظباط الانجليز الذين أعتدوا على المصريين الشرفاء في الأراضي الزراعية وقتلوا المصريين ضرباً بالطائرات، ومن هنا استنفر أفراد المقاومة الشعبية، وقرروا تصفية مجموعة من الانجليز وتحديداً الجنرال كريستوفر"، والذى يعد واحداً من أمهر الضباط الانجليز آنذاك.

وبعد تنفيذ العملية، وقتلت المقاومة الشعبية عدداً من الضباط الانجليز، أصبحت الدولة البريطانية في مآزق أمام العالم، ولذلك قرر الاحتلال الانجليزى الغاشم، أن يأخذ بطاره، فظل يطارد أفراد المقاومة من خلال البحث والتحريات ليتأكدوا من خلال بصمات "حذاء" أحد أفراد المقاومة، ومع البحث وجدوا أن بصمات تلك الحذاء هو للهلباوى ، أحد أفراد المقاومة الشعبية، ليقبضوا عليه، وبدأ أحد الجنرالات المخضرمة في مساومته وإعطاءه 10 الاف جنيه مقابل الإرشاد عن زملاءه في المقاومة، وعودته إلى منصبه في الوظيفة الحكومية التي طرد منها، وبالفعل باع سيد رجب الشعب المصرى ووطنه وأصدقائه وخان العيش والملح مقابل حفنة دنانير.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.