شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية ديانا حداد من اعتناق الإسلام للاعتزال فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت المطربة ديانا حداد التريندات مؤخرا، بعدما فاجأت جمهورها من خلال حذف كافة منشوراتها على السوشيال ميديا مثلما ظهر مع حسابها على موقع "إنستجرام" الذى يحظى بمتابعة تتخطى الـ8 ملايين متابع، إلا أنها فاجأتهم جميعا بتلك الخطوة، مما أثار تكهنات حول اعتزالها، واتخاذ هذا القرار، وأن الخطوة السابقة تعتبر تمهيدا لإعلان القرار.

ديانا حداد ما بين اعتناق الإسلام وقرار الاعتزال

ومما زاد من الأمر والتكهنات حوله، كان عدم تعليقها على ذلك، وهو ما جعل اسمها يتصدر التريند مؤخرا، مثلما حصل قبل شهر حينما تصدرت التريندات أيضاً، وذلك على خلفية حوار سابق لها، تم تداوله بصورة واسعة من قبل متابعين كثر، حيث كانت تتحدث فيه عن كيفية اعتناقها الإسلام، ليتم تداول الأمر على نطاق كبير رغم قِدَم الحوار ومرور سنوات عليه.

كل ذلك دفع لتصدرها التريند مرتين خلال شهر واحد ما بين قصة اعتناقها الإسلام، في حين كانت القصة الثانية حول حقيقة اعتزالها أم لا.



ديانا حداد

بداية ديانا حداد مع الشهرة والنجومية

ديانا حداد تعتبر واحدة من أشهر نجمات الفن فى الوطن العربى من مواليد 1 أكتوبر عام 1976 فى لبنان بدأت مشوارها من برنامج "استديو الفن" عام 1992 وصدر لها أول ألبوم غنائى عام 1995 وتزوجت فى نفس العام من المخرج سهيل العبدول وانفصلت عنه عام 2009 ولديها منه ابنتان هما: صوفى (22 عاما) والطفلة (ميرا).