نادر الأتات في “الضيعة”.. فن الإنتماء للأصالة والصفات الطيبة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: “الضيعة يعني الأرض، يعني الإنتماء والأصالة، يعني الرواق بعيد عن ضجيج المدينة وصخبها، يعني الطيبة والنخوة، خلونا نحافظ على صفات الضيعة ونحملها بقلوبنا قد ما بعدنا وتغربنا، ونضل نحبها لو من بعيد”.. بهذه الكلمات أعلن النجم اللبناني نادر الأتات عن صدور أغنيته الجديدة بعنوان “الضيعة” في تعاون هو الثاني الذي يجمعه مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” بعد نجاحهما معًا بأغنية “قلي وينك” في ديسمبر الماضي.

“الضيعة” عمل غنائي باللون الشعبي من كلمات وألحان حسام خوري وتوزيع فادي جيجي؛ أغنية “دبكة” بإمتياز تتناسب مع فصل الصيف، وتتميز بتقديم نادر الاتات للموال بمطلع الأغنية، إضافة إلى اللحن الشعبي والمصطلحات البسيطة التي جسدت صورة التغيرات التي طرأت على القرى.

يحمل فيديو كليب أغنية “الضيعة” توقيع المخرج زياد خوري، وتشارك في بطولته إلى جانب الفنان نادر الأتات، الممثلة السورية رواد عليو في قصّة مؤثرة تعكس الحنين إلى طيبة أهل “الضيعة” وصفاتهم وكيف تغيرت الأحوال وتبدلت القيم والمبادئ.

لا تختلف شخصية نادر الأتات الفنية عن صفات “الضيعة” وأهلها، فأغنياته تترجم دائمًا الأصالة والصفات الطيبة في عالم الفن الجميل.

يذكر أن أغنية “الضيعة” حققت فور صدورها رواجًا واسعًا بين المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي وتلقى نادر الأتات الكثير من التعليقات التي عبّرت عن إعجابهم بموضوع الأغنية والقصّة المؤثرة التي قدّمها نادر الأتات في الفيديو كليب.