بعد مشاركتها فى فيلم "كيرة والجن".. معلومات عن رزان جمال

القاهرة - سامية سيد - استطاعت الفنانة اللبنانية البريطانية رزان جمال أن تخطف أنظار المشاهدين خلال ظهورها في فيلم "كيرة والجن"، الذى يعرض بالسينمات وينافس في موسم عيد الأضحى، حيث تجسد ضمن أحداث العمل ابنة القاضي الإنجليزى التي تقع في حب المناضل المصري أحمد كيرة "كريم عبد العزيز"، ما جعل العديد يتساءل من هي رزان جمال التي سنكشف عنها بعض المعلومات.

رزان جمال ممثلة لبنانية بريطانية، حققت نجاحًا عربيًا وعالميًا، عملت من قبل فى مسلسل "ما وراء الطبيعة"، من إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري، وشاركت في بطولته مع أحمد أمين وآية سماحة، وهو أول مسلسل مصرى ضمن أعمال نتفلكيس الأصلية.

جسدت شخصية "كارلا" أمام هند صبري ومحمد ممدوح في المسلسل الكوميدي "إمبراطورية مين"، وعاشت قصة حب مستحيلة مع تيم حسن من خلال أحداث المسلسل الاجتماعي "الرومانسي أنا"، كما انها شاركت في الجزء الثاني من مسلسل "سرايا عابدين" للنجمة يسرا وقصي الخولي ومجموعة كبيرة من النجوم، وقدمت وقتها دور زوجة الامبراطور الفرنسي التي تعاني من تسلط زوجها وطباعه السيئة، كما شاركت في بطولة مسلسل "الشك" أمام الممثلة السعودية فاطمة البنوي.

أما على المستوى العالمي، فقد شاركت في العديد من الأعمال الفرنسية والأميركية والبريطانية، من بينها ثلاثة أفلام شاركت في مهرجان كان، وهي Cruel Summer، أول تجربة إخراجية لمغني الراب الشهير كانييه ويست، وUne Histoire de Fou للمخرج روبرت جيديجيون المرشح مرتين لجائزة الدب الذهبي بـ مهرجان برلين، وCarlos للمخرج الفرنسي أوليفييه أساياس، والذي حصد أيضاً جائزة جولدن جلوب في 2011، بالإضافة إلى فيلم الأكشن A Walk Among the Tombstones أمام النجم الأيرلندي المرشح للأوسكار ليام نيسون، وإخراج وتأليف سكوت فرانك الفائز بجائزة إيمي الإخراج والانتاج الفني عن المسلسل الشهير The Queen's Gambit.

وفي الدراما التلفزيونية، شاركت رزان جمّال في بطولة المسلسل الأمريكي Berlin Station مع كل من ريس إيفانز، ريتشارد جينكينز ومايكل فوربس، ومسلسل Chimerica، بطولة أليساندرو إيفولا، والمسلسل الفرنسي الكوميدي Bad Buzz من تأليف الثنائي إريك ميتزجر وكوينتن مارغو.

شاركت عدد من نجوم هوليوود في بطولة المسلسل الأمريكي The Sandman، القائم على واحدة من أكثر القصص المصورة مبيعاً وإحدى سلاسل دي سي كوميكس الشهيرة التي تحمل نفس الاسم، والمنتظر عرضه في الخامس من أغسطس القادم على نتفليكس. وكتب له السيناريو والحوار المؤلف الأصلي للقصص المصورة نيل جايمان، الحاصل على العديد من الجوائز الدولية كأفضل كاتب عن عدد من أعماله التي ينتمي معظمها إلى الخيال العلمي، وشاركه في كتابة المسلسل كل من ديفيد إس جوير الشهير بأفلام مثل The Dark Knight وDark City ومسلسلات مثل Flashforward، وكذلك الكاتب ألان هاينبرج الفائز بالعديد من الجوائز عن أعماله الشهيرة مثل مسلسلي Grace Anatomy وThe Catch وأفلام مثل Wonder Woman.