شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العربية للمسرح تحدد موعد ومكان الدورة الجديدة لمهرجان المسرح العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الهيئة العربية للمسرح عودة مهرجان المسرح العربي وحددت موعده في الفترة من 10 إلى 16 يناير 2023 بمدينة الدار البيضاء في المغرب .

مهرجان المسرح العربي تم تأجيل دورته لمدة عامين متتاليين وذلك نتيجة ظروف جائحة كورونا، وجمع لقاء بين محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل في المغرب والكاتب اسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح لوضع التصور للدورة المقبلة من المهرجان .

المحور الفكري للدورة المقبلة سيكون قراءة ومساءلة التجارب المسرحية المغربية، ويشارك فيه عدد كبير من المبدعين والباحثين، إضافة إلى ورش تنظم لدعم المسرحيين الشباب والهواة في العديد من المراكز الثقافية ودور الشباب، كما تشهد الدورة ندوة تتعلق بالحقوق والنظم والتشريعات والحماية الاجتماعية الخاصة بالفنان في الوطن العربي.

الدورة الـ 13 من المهرجان ستضم العروض المشاركة في المسابقة الرسمية، وعروض جائزة صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، إضافة إلى برنامج تفعيل لعروض المسرح المغربي على امتداد جهة الدار البيضاء .

وسوف تشهد الدورة تكريم عدد من الفنانين المغاربة الذين ترشحهم الوزارة بتنسيق مع الهيئة، إضافة إلى إصدار عشرة من الكتب التي تتعلق بالمسرح المغربي وشؤونه ضمن سلسلة إصدارات الهيئة العربية للمسرح.