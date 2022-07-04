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شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يشوق جمهوره لأحدث أغنياته "باريس" والان مع تفاصيل الخبر
وظهر عمرو دياب بصورة جديدة في غلاف الأغنية حيث ظهر بإطلالة مختلفة مرتديًا فيها اللون الأسود، وذلك بعدما طرح عمرو دياب الأسبوع الماضي أغنية اللوك الجديد من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع محمد حمدي، ميكساج وماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو محسن.
عمرو دياب
جدير بالذكر أن النجم الكبير عمرو دياب حرص خلال الفترة الماضية على تهنئة البطلة الأولمبية بسنت حميدة الفائزة بميداليتين ذهبيتين 100 متر و200 متر عدو في دورة ألعاب البحر المتوسط.
ونشر عمرو دياب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة بسنت وهي ترفع علم مصر وكتب: بسنت حميدة بطلة من ذهب مبروك لمصر.
يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا أغنيته اللوك الجديد، واللوك الجديد كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع محمد حمدي، ديجيتال ماستر ومكساج أمير محروس ، تسجيل أندرو داود.