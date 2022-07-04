شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يشوق جمهوره لأحدث أغنياته "باريس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق النجم الكبير عمرو دياب جمهوره لأحدث أغنياته والتي سيطرحها عبر أحد التطبيقات، وطرح عمرو دياب برومو أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "باريس".

وظهر عمرو دياب بصورة جديدة في غلاف الأغنية حيث ظهر بإطلالة مختلفة مرتديًا فيها اللون الأسود، وذلك بعدما طرح عمرو دياب الأسبوع الماضي أغنية اللوك الجديد من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع محمد حمدي، ميكساج وماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو محسن.





عمرو دياب