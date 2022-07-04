شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد شيكو.. تعرف على أبرز محطات الفنان الكوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الفنان الكوميدى شيكو بعيد ميلاده باعتباره من مواليد 4 يوليو 1980، شيكو قدم العديد من الأعمال الناجحة أبرزها مع الثنائي هشام ماجد وأحمد فهمى، منها بخلاف "ورقة شفرة"، فيلم "سمير وشهير وبهير" عام 2010 وتجسيده شخصية شهير الخطير قائد الطلاب الذين يلتفون حوله وتقع في غرامه الفتيات.

يتمتع الفنان شيكو، بحس كوميدى مكنه من تقديم عدد من الأفلام الكوميدية التى حققت نجاحا، ورغم إنفصاله هو وصديقه هشام ماجد عن صديقهم أحمد فهمى، إلا أنه استطاع في الفترة الأخيرة أن يحقق نجاحًا كبيرًا في الأعمال التي قدمها.

عام 2020، نجح شيكو بصحبة صديقه هشام ماجد، في تقديم مسلسل كوميدي مميز وهو مسلسل اللعبة، مع مي كساب وميرنا جميل وعارفة عبدالرسول، وتبعاه بجزء ثانِ من اللعبة 2 عام 2021، ويستعد الثنائي لتصوير الجزء الرابع من مسلسل اللعبة على نهاية فصل الصيف من العام الجاري، حسب تصريحات شيكو لـ الخليج 365، الذي أكد وجود عدة مشاريع سينمائية يتم التحضير لها في الوقت الحالي أحدهما مع هشام ماجد، وفيلم آخر بطولته بشكل منفرد.