شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زواجها من شاب عربى.. 10 معلومات عن ليندسى لوهان وبدر شماس "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت النجمة العالمية ليندسى لوهان، مؤشرات بحث جوجل بعدما نشرت صورة جديدة تجمعها بزوجها الإماراتى بدر شماس، من خلال حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام"، وعلقت لوهان على الصورة، قائلة: "أنا أسعد امرأة فى العالم، لقد وجدتنى وعرفتنى أننى أريد أن أجد السعادة والنعمة، كل ذلك فى نفس الوقت"، وتابعت ليندسى لوهان: "أنا مندهشة لأنك زوجي، وأنت حياتى وكل شيء، ويجب أن تشعر كل امرأة بهذا الشعور كل يوم".

وفى هذا السياق، ننشر 10 معلومات عن علاقة ليندسى لوهان والإماراتى بدر شماس، وهى كالتالى:

1- أعلنت الممثلة الأمريكية ليندسى لوهان زواجها من الخبير المالى الإماراتى بدر شماس.

2- أعلنت نجمة Mean Girls خطوبتها من الخبير المالى فى نوفمبر الماضى أيضًا عبر إنستجرام، حيث نشرت صورة معه وكتبت: "حبيبى وحياتى وأهلى ومستقبلي".

3- استمرت خطوبة الممثلة الأمريكية ليندسى لوهان وبدر شماس لمدة 8 أشهر.

4- بدر شماس هو نائب الرئيس المساعد فى شركة "كريديت سويس" بدبى

5- بدأت المواعدة بين الممثلة الأمريكية ليندسى لوهان وزوجها بدر شماس منذ أكثر من 3 سنوات.

6- بدر شماس عمل سابقًا كشريك فى BNP Paribas Wealth Management حتى عام 2017، وفقًا لمجلة "إيل".

7- قبل أن يستقر فى دبى، حصل بدر شماس على شهادة فى الهندسة الميكانيكية من جامعة جنوب فلوريدا عام 2010.

8- بعد عامين، حصل بدر شماس، على بكالوريوس العلوم المالية أثناء التحاقه بكلية جون إتش سايكس للأعمال، التابعة لجامعة تامبا.

9- فى فبراير 2020، شاركت ليندسى لقطة لها مع مجموعة من الأصدقاء فى مهرجان موسيقى فى دبي، وظهرت فى الصورة شقيقتها "آلى لوهان" مع بدر وأعضاء فرقة الروك الباستيل.

10- قال مايكل لوهان، والد الممثلة: "إننى سعيد جدًا لها، وفخور بكل ما تفعله فى الحياة، الله يبارك لهما، حتى شقيقها الأصغر، داكوتا، يوافق على الزيجة".