شكرا لقرائتكم خبر عن 4 صور من مسرحية "ملك سيام" لـ محمد صبحى بعد تأجيل عرضها منذ 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 4 صور من المشهد الذي جهزه محمد صبحي لتقديم مسرحية ملك سيام عام 2002 علي مسرح راديو ضمن مشروعه "مهرجان المسرح للجميع"، فقد قدم منها محمد صبحي حوالي 5 دقائق فقط خلال احتفالية تدشين المشروع ، لكنه قدم من خلاله ثلاثيته المعروفة (لعبة الست، سكة السلامة، كارمن)، وكانت تلك المسرحية هي المشروع الرابع في مهرجان المسرح للجميع الأول.

هذه الصور الأربعة تكشف عن ملامح الشخصية التي سيقدمها الفنان محمد صبحي قريبا في مشاريعه المسرحية المقبلة والتي اعلنه عنها في مؤتمر صحفي فسوف يقدم "ملك سيام" بعد مرور 20 عامًا علي محاولته الأولي لتقديمه ، وفي الصور يظهر محمد صبحي بملابس الشخصية والأطفال الذين كانوا سيشاركونه في العمل، وهم أطفال من دولة من دول شرق آسيا.

يذكر أن الفنان محمد صبحي كان قد كرم منذ وقت قريب من قبل إدارة الميتروبوليتان الأمريكية علي تقديمه لمسرحية هاملت في بداية حياته، وخلال التكريم قال كلمة وعرض أجزاء من مسرحيته "هاملت"، ثم عرض المتروبوليتان أوبرا هاملت على الهواء مباشرة في دار الأوبرا المصرية بالمسرح الصغير .



ملك سيام



ملك سيام



ملك سيام