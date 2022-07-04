شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو وصديقته كاميلا مورونى يحتفلان بيوم الاستقلال فى ماليبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل ليوناردو دي كابريو وصديقته كاميلا موروني بيوم الاستقلال وذلك مع عدد قليل من الأصدقاء على سطح سفينة بماليبو، كاليفورنيا، وانضم توبي ماجواير ولوكاس هاس إلى ليو وكاميلا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع على الشاطئ.

النجم العالمى ليوناردو دى كابريو واعد طوال حياته المهنية، التى امتدت لأكثر من 30 العديد من الممثلات وعارضات الأزياء، أمثال جيزيل بوندشين وبليك ليفلى ونعومى كامبل وكريستين زانج وإيفا هيرزيجوفا.

وعلى الرغم من أنه كان فى عدة علاقات، أطولها مع جيزيل بوندشين وصديقته الحالية كاميلا مورونى يميل دى كابريو إلى الابتعاد عن الزواج ولا يبدو أن لديه أى خطة للإقدام على هذه الخطوة فى الفترة المقبلة.

وقال ليوناردو فى أكثر من ظهور تلفزيونى أنه سيتزوج فى الوقت المناسب، وأنه ليس معارضًا للفكرة بل ينتظر أن يحين موعدها كما كشف ليوناردو، فى مقابلة مع مجلة "باريد"، أنه من الصعب التنبؤ بالزواج ، ولا يمكن التخطيط له"، مضيفًا: "سيأتى ذلك عندما يحين الوقت"

وعلى جانب آخر أقدم الممثل ليوناردو دى كابريو الحائز على جائزة الأوسكار، والذى لعب دور البطولة مؤخرًا فى فيلم ‪Don't Look Up ، على بيع أحد ممتلكاته فى كاليفورنيا مؤخراً، وذلك بعدما اشترى مؤخراً أكثر من منزل جعلوا المحفظة العقارية له على حد وصف تقرير ‪inquisitr من ضمن الأضخم لمشاهير هوليود.



ليوناردو دي كابريو وصديقته كاميلا موروني يحتفلان بيوم الاستقلال في ماليبو



ليوناردو دي كابريو وصديقته كاميلا موروني يحتفلان بيوم الاستقلال في ماليبو



ليوناردو دي كابريو وصديقته كاميلا موروني يحتفلان بيوم الاستقلال في ماليبو

‪