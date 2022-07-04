حورية فرغلي تتعرض للانتقادات بسبب ” القطة السافلة “

كتب امير فتحي في الاثنين 4 يوليو 2022 05:48 مساءً - أعلن مطرب الراب ” جيفارا بابلو ” عن انتهائه من تسجيل أغنية جديدة تحمل إسم (القطة السافلة) والتي تشاركه الغناء بها الفنانة ” حورية فرغلي ” وذلك في التجربة الأولى لها بعالم الغناء .

والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع ميدو راشد وجيفارا بابلو .. ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة .

وتعرضت الفنانة حورية فرغلي إلى عدد من الانتقادات من جانب المتابعين بسبب إسم الأغنية مشيرين إلى أنه ينبأ بكونها تتسم بطابع الجرأة .