كتب امير فتحي في الاثنين 4 يوليو 2022 05:48 مساءً - أعلن مطرب الراب ” جيفارا بابلو ” عن انتهائه من تسجيل أغنية جديدة تحمل إسم (القطة السافلة) والتي تشاركه الغناء بها الفنانة ” حورية فرغلي ” وذلك في التجربة الأولى لها بعالم الغناء .
والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع ميدو راشد وجيفارا بابلو .. ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة .
وتعرضت الفنانة حورية فرغلي إلى عدد من الانتقادات من جانب المتابعين بسبب إسم الأغنية مشيرين إلى أنه ينبأ بكونها تتسم بطابع الجرأة .
كانت هذه تفاصيل خبر حورية فرغلي تتعرض للانتقادات بسبب ” القطة السافلة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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