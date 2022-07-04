بصورة له برفقة نجله .. عبير صبري توجه رسالة مؤثرة لشقيقها الراحل : ” ليه يا حبيبي تسيبنا وتسيب ابنك .. ماما بتموت من غيرك “

كتب امير فتحي في الاثنين 4 يوليو 2022 05:48 مساءً - نشرت الفنانة ” عبير صبري ” عبر حسابها على إنستجرام صورة وجهت من خلالها رسالة إلى شقيقها الراحل ” أحمد صبري ” الذي وافته المنية بشكل مفاجئ يوم السبت الماضي .

وظهر في الصورة كلا من عبير صبري وشقيقها برفقة نجله ويدعى ” مروان ” .. وكتبت في تعليقها عليها بكلمات مؤثرة : ” يا حبيبي يا حتة من قلبي، ليه ياحبببي تسيبنا وتسيب ابنك وتمشي ” .

وتابعت : ” كنت جميل وطيب وبتضحك وحنون علينا وعلي ماما .. ماما بتموت من غيرك واحنا مكسورين اوي وقلبنا اتقسم من الحزن .. ياريتني أنا ولا انت يا حبيبي، كنت تفضل لابنك وشبابك ” .

وأضافت : ” أنا بحبك اوي يا أحمد وربنا بيحبك وماما ومروة وهدير ومروان إبنك أنا هخلي بالي منه وهيكبر وهيبقي أحسن واحد في الدنيا ” .

واختتمت الفنانة عبير صبري رسالتها قائلة : ” وانت هتروح الجنة إن شاء الله وهشوفك قريب واجيلك، وسلم علي بابا .. ربنا يرحمكم ويغفرلك يا نور عيني يا اخويا اللي حيلتي من الدنيا يا حبيبي ” .