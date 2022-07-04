ميرنا وليد تكشف حقيقة زواجها من ” ملياردير “

كتب امير فتحي في الاثنين 4 يوليو 2022 05:48 مساءً - ردت الفنانة ” ميرنا وليد ” خلال استضافتها ببرنامج كلام الناس الذي تقدمه الإعلامية ” ياسمين عز ” على الشائعات التي ترددت عنها حول زواجها من (ملياردير) وأن ذلك هو سبب ابتعادها عن الفن والتمثيل .

فقالت ميرنا وليد : ” أنا اتجوزت واحد ملياردير بمشاعره بس لكن مش فلوس .. جوزي موظف كابتن طيران في شركة مصر للطيران ولا رجل أعمال ولا عنده شغل خاص ” .

ونفت ميرنا وليد أن يكون سبب ابتعادها عن الوسط الفني هو لامتلاكها أموال تغنيها عن العمل مؤكدة على أنه ليس لديها عمل آخر سوى التمثيل .

وأضافت : ” أنا عندي الحمد لله الشجاعة إن لو عمل فعلا مش عاجبني حتى لو محتاجة فلوسه معملوش .. لما بيتعرض عليا عمل ببقى حابة إني اتفرج على عمل كنت عاملاه بحب ومقتنعة بيه ” .

وتابعت الفنانة ميرنا وليد : ” مش عايزة انزل استوديو احس إن أنا رايحة اشتغل حاجة غصب عني بس علشان الفلوس، هزعل من نفسي اوي ” .

وأشارت إلى أنها سبق ولمرة واحدة أن تعاقدت على عمل فني عن عدم اقتناع منها به ولكنها قامت بذلك نظرا لحاجتها للمال في ذلك الوقت إلا أن التعاقد لم يكتمل واعتذرت عنه .

وعلقت على ذلك قائلة : ” اخدت عربون عمل مش مقتنعة بيه بس كنت محتاجة الفلوس جدا وروحت ومنمتش .. فضلتو قاعدة مستنية النهار يطلع عشان اكلم الراجل اقوله استأذنك هبعتلك العربون، ابعتلي العقد ” .