هذا نص استقالة هاني شاكر من نقابة المهن الموسيقية!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تقدم الفنان هاني شاكر باستقالته من منصبه كنقيب للموسيقيين بشكل رسمي، مساء أمس الأحد، في شكل مكتوب وموقع بخط بيده للنقابة.

وتضمن نص استقالة الفنان هاني شاكر التالي: “السادة أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية والسادة أعضاء الجمعية العمومية المحترمين، أرجو قبول استقالتي كنقيب للمهن الموسيقية، وإنني قررت الانسحاب من موقعي هذا والعودة إلى صفوف زملائي الفنانين دون الخوض في تفاصيل كثيرة ومبررات لا تقبل المناقشة فقد وجدت تعارضاً كبيراً بين مسؤولية هذا المنصب وبين احتفاظي بحب الناس الكبير الذي بدأت به مسيرتي الفنية، ولطالما تمنيت أن أحتفظ بهذا الحب والاحترام حتى نهاية مشواري الفني، فوداعاً للعداوات والخلافات، فقد فضلت عليها الحب والصداقات مع تمنياتي لكم جميعاً بدوام النجاح والتوفيق، واستمرار مسيرة التقدم والازدهار التي بدأناها معاً والله.. الموفق هاني شاكر”.

يشار إلى أن عدداً كبيراً من نجوم الغناء والموسيقى قد طالبوا الفنان هاني شاكر بالتراجع عن قرار استقالته من نقابة الموسيقيين، الذي جاء على خلفية مؤتمر النقابة الأخير، والذي شهد اشتباكات وتراشق بالألفاظ بين الأعضاء، كان طرفاها سعيد الأرتيست عازف الإيقاع ومغنى المهرجانات حسن شاكوش، إذ جاء الأخير للاعتذار عن التصريحات، التي صدرت عنه يحق عازفي الإيقاع، لكنهم اعترضوا على منحه كارنيه النقابة قبل موعد انعقاد المؤتمر، لتعلو الأصوات وتتشابك الأيدي قبل أن يغادر هاني شاكر القاعة، معلنًا في نفس اليوم استقالته من منصب نقيب الموسيقيين.

وبعد استقالة هاني شاكر، أصدرت نقابة الموسيقيين بياناً عاجلاً، تعلن فيه رفضها للقرار وتضمن نصه: “عقد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية اجتماعاً طارئاً لرفض استقالة أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين، وأجمع أعضاء مجلس الإدارة بالكامل على رفض الاستقالة”.

وأضافت: “يناشد مجلس الإدارة الفنان هاني شاكر إعادة النظر قراره والعدول عنه والعودة لممارسة مهام العمل النقابي، واستكمال الإنجازات مع مجلس الإدارة التي شعر بها أعضاء الجمعية العمومية، خلال السنوات الماضية”.