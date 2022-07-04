محمد هنيدي يطمئن الجمهور على صحة محمد عبد الرحمن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص الفنان المصري محمد هنيدي على زيارة نجم مسرح مصر محمد عبد الرحمن (توتا) في المستشفى، بعد خضوعة لعملية جراحية معقدة.

كما وجه هنيدي رسالة لجمهور الفنان محمد عبد الرحمن، ليطمئنهم فيها على حالته الصحية.

ونشر محمد هنيدي، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، صورة له برفقة محمد عبدالرحمن في المستشفى، وكتب معلقاً عليها: “بنطمنكم توتا (عبدالرحمن) بقى زي الفل، وخارج بكرة”.

يشار إلى أنه منذ يومين، أعلنت شامة عبد الرحمن، شقيقة الفنان محمد عبدالرحمن عن خضوعه لعملية جراحية في القلب، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، وطالبت جمهوره بالدعاء له بالشفاء.

وقالت شقيقة نجم مسرح مصر، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أرجو الدعاء لأخي وربنا يتم شفاه على خير، بيخضع لعملية قلب مفتوح، ويارب يخرج لبيته ولينا بألف سلامة.. دعواتكم بالله عليكم”.

وعن موعد خروجه من المستشفى، كان كشف نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي أن “توتا” سيبقى تحت الملاحظة في المستشفى لمدة أسبوعين، من أجل استكمال العلاج، والاطمئنان على صحته.

يشار إلى أن اَخر أعمال الفنان محمد عبدالرحمن في الدراما التلفزيونية مسلسل “عودة الأب الضال”، الذي عرض في موسم رمضان 2022، وكان من بطولة بيومي فؤاد، عبير صبري، خالد منصور، وإيمان السيد.

وعرض، أيضاً، لمحمد عبدالرحمن مسرحية “الليلة الكبيرة”، ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وشارك في بطولة المسرحية: نيكول سابا، ميرهان حسين، محمود الليثي، محمود عبدالمغني، وأمير صلاح الدين، وتأليف وليد يوسف، ومن إخراج بتول عرفة.