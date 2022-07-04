مغنية مصرية تتهم روبي بسرقة أغنيتها الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة المصرية روبي، منذ أيام، أغنيتها الجديدة “نمت ننا”، التي حققت بها نجاحاً كبيراً على مدى الأيام الماضية.

لكن يبدو أن الأغنية ستسبب في أزمة لروبي، بعد خروج مغنية مصرية تدعى نعوم عصام، تتهم الأولى بسرقة “لازمة وإفيه” أغنيتها من عمل لها.

وقالت نعوم عصام، في تصريحات صحافية، إنها تمتلك أغنية بعنوان “نامو ننة”، وقامت بتسجيلها منذ ما يقرب من عام، وأجلت طرحها للوقت المناسب، إلا أنها فوجئت بأغنية روبي بنفس المقطع والإفيه.

وتابعت نعوم: لم أتخذ أي إجراءات قانونية ضد الفنانة روبي، مضيفة: “معرفش روبي متعمدة تأخذ نفس المقطع والإفيه من أغنيتى.. أم لا”.

وأضافت نعوم أنها قررت طرح أغنيتها، التي تحمل اسم “نامو ننة” في عيد الأضحى المقبل، لافتة إلى أن برومو أغنيتها حقق نجاحًا كبيرًا، بعد طرحه على موقع “تيك توك”.

جدير بالذكر أن آخر أعمال روبي الفنية هو مشاركتها في دراما رمضان الماضي 2022، من خلال مسلسل “رانيا وسكينة”، الذي شارك فيه العديد من الفنانين، منهم: روبي ومي عمر ونبيل نورالدين وسليمان عيد ومحمد رضوان وأحمد خالد صالح وعمر الشناوي وأوتاكا، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

كما شاركت روبي في فيلم “واحد تاني”، بطولة: أحمد حلمي، وأحمد مالك، وتأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.