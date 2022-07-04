واتساب” يختبر ميزة طال انتظارها.. “تخفى أونلاين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا بد أن أحدهم أظهر عتباً عليك في سابق المرات؛ عندما أخبرك بأنك لم تقم بالرد على رسائله عبر “واتساب”، رغم أنك متصل بالإنترنت، وفعلاً قد تكون متصلاً بالإنترنت لكنك لا تستخدم التطبيق، ما يوقعك في الحرج، وقد يسبب لك العديد من الإشكالات مع بعض الأصدقاء.

وقد أقر مشغلو “واتساب”، أخيراً، بضرورة منح الأشخاص خيار إظهار حالاتهم أو إخفائها عن الآخرين، وقد نقل موقع “WABetaInfo”، المختص بأخبار تطبيق “واتساب” أن التطبيق بدأ يختبر فعلاً ميزة إخفاء وضع المستخدم، الذي يظهر للآخرين أنه متصل بالإنترنت (متصل الآن).

ومن شأن بدء تطبيق هذه الميزة تجنيب المستخدمين الكثير من الإحراج، والرسائل غير المرغوب فيها.

وستكون هذه الخاصية متاحة لمستخدمي الهواتف التي تعمل بنظامَيْ: “أندرويد”، و”آي أو أس”، وحتى لمستخدمي التطبيق عبر الحاسوب.

وحسبما نقل الموقع: “على مر السنوات، طلب الكثير من المستخدمين أن يكونوا قادرين على إخفاء حالاتهم على الإنترنت، قد تكون هناك أسباب مختلفة وراء رغبة الأشخاص في استخدام (واتساب) في وضع التخفي، حتى لا يزعجهم أحد، ولكي لا يشعروا بمطاردة من قبل شخص ما”.

وبإمكان مستخدمي “واتساب”، الوصول لهذه الخدمة من قائمة “الخصوصية” في الإعدادات، ويمكن بعدها التحكم بوضع المستخدم، وكذلك تحديد الأشخاص الذين يستطيعون رؤية حالة الهاتف، سواء كان ذلك لأفراد أو قائمة الهواتف، مع منح المستخدم ميزة إخفاء حالته عن أشخاص محددين.

وسبق ذلك أن قامت “واتساب” بمنح المستخدمين القدرة على التحكم بخاصية “آخر مشاهدة”، أو “آخر ظهور”، ما يعني منع الآخرين من معرفة متى كانت آخر مرة فتح فيها المستخدم التطبيق، وكان نشطاً عليه.

وكان “واتساب” ابتدأ عام 2021 بإخفاء آخر ظهور للمستخدمين تلقائياً عن الأشخاص وجهات الاتصال، التي لم تُجرَ معها محادثات نهائياً. وقال مشغلو التطبيق، في ذلك الوقت، إن هذه الإجراء جاء لمنع أي طرف ثالث مثل التطبيق من الوصول لحالة الاتصال، بينما لايزال الأشخاص الذين يجري معهم الشخص محادثات باستمرار، أو أجري معهم محادثات سابقاً، يستطيعون رؤية هذه المعلومة.

لكن بعد تفعيل الخاصية الجديدة، التي تمنح خيار التحكم في “من يمكنه رؤية ما إذا كنت متصلاً بالإنترنت أم لا”، فإنهم لن يتمكنوا من القيام بذلك بعد الآن.