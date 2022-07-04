شكران مرتجى تكشف أسرارها في “كتاب الشهرة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تتواجد النجمة السورية شكران مرتجى حاليًا في العاصمة اللبنانية بيروت من أجل تصوير حلقة خاصة من برنامج “كتاب الشهرة” مع الزميل علي ياسين حيث من المفترض عرض الحلقة قريبًا عبر تلفزيون الجديد.

وفور عودتها إلى العاصمة السورية دمشق، ستبدأ النجمة السورية شكران مرتجى تصوير أولى مشاهدها في مسلسل “زقاق الجن” مع المخرج تامر إسحاق.

وكانت النجمة السورية شكران مرتجى قد شاركت في الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال العديد من الأعمال منها “مع وقف التنفيذ”، “الفرسان الثلاثة”، “حارة القبة٢”، “الكندوش٢” ولوحات من مسلسل “بقعة ضوء”.

المكتب الإعلامي للنجمة شكران مرتجى الصحفي عمّار البري