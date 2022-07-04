شكرا لقرائتكم خبر عن "الموسيقيين" ترفض استقالة هانى شاكر وتطالبه بالعودة للنقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن النقابة رفضت استقالة أمير الغناء العربي هاني شاكر من منصبه كنقيب للموسيقيين بعد تقدمه باستقالة مكتوبة وموقعه باسمه.

وكان أمير الغناء العربي هاني شاكر تقدم باستقالته رسميًا لمجلس النقابة أمس الأحد وجاء نص الاستقالة كالتالى:

أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية والسادة أعضاء الجمعية العمومية المحترمين، أرجو قبول استقالتي كنقيب للمهن الموسيقية، وإنني قررت الانسحاب من موقعي هذا والعودة إلى صفوف زملائي الفنانين دون الخوض في تفاصيل كثيرة ومبررات لا تقبل المناقشة فقد وجدت تعارضا كبيرا بين مسئولية هذا المنصب وبين احتفاظي بحب الناس الكبير الذي بدأت به مسيرتي الفنية، ولطالما تمنيت أن أحتفظ بهذا الحب والاحترام حتى نهاية مشواري الفني، فوداعا للعداوات والخلافات، فقد فضلت عليها الحب والصداقات مع تمنياتي لكم جميعا بدوام النجاح والتوفيق واستمرار مسيرة التقدم والازدهار التي بدأناها معا والله الموفق.. هاني شاكر.

وكان عدد كبير من نجوم الغناء والموسيقى قد طالبوا الفنان هانى شاكر بالتراجع عن قرار استقالته من نقابة الموسيقيين، الذى جاء على خلفية مؤتمر النقابة الأخير، والذى شهد اشتباكات وتراشق بالألفاظ بين الأعضاء، كان طرفاها سعيد أرتيست عازف الإيقاع ومغنى المهرجانات حسن شاكوش، إذ جاء الأخير للاعتذار عن التصريحات التي صدرت عنه فى حق عازفى الإيقاع، لكنهم اعترضوا على منحه كارنيه النقابة قبل موعد انعقاد المؤتمر، لتعلو الأصوات وتتشابك الأيدى قبل أن يغادر هانى شاكر القاعة معلنًا فى نفس اليوم استقالته عن منصب نقيب الموسيقيين.