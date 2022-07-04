عقد اتفاقية عمل بين غرفة صناعة السينما ونقابتى الممثلين والسينمائيين

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القاهرة - سامية سيد - عقدت نقابتا الممثلين والسينمائيين اتفاقية عمل مع غرفة صناعة السينما، حيث تم الاتفاق بحضور الإعلامي عمرو الليثى، وأشرف زكي نقيب الممثلين ومسعد فودة نقيب السينمائيين، والمنتج وائل عبد الله والمنتج شريف مندور، وسيد فتحى مدير غرفة صناعة السينما، ونشر عمرو الليثى صورة من الاجتماع على صفحته بموقع فيس بوك.



اتفاقية بين نقابتا الممثلين والسينمائيين مع غرفة صناعة السينما

ويظهر الاعلامى عمرو الليثى في حلقة معادة من برنامجه "واحد من الناس" على قناة الحياة في العاشرة مساء اليوم الاثنين، حيث يقدم الليثى احتفالية خاصة بمناسبة العشر الأوائل من شهر ذى الحجة، ويستضيف محمود التهامى نقيب المنشدين فى حلقة معادة، والذى يكشف أسرارًا عن مشواره مع الإنشاد والابتهالات كما يكشف عن كيفية تأثره بوالده الشيخ ياسين التهامى.

يذكر أن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، أنه اقترح على طلبة فنون مسرحية تقديم نماذج من عروض تمثل محطات مهمة فى تاريخ المسرح، مضيفاً:" قدمنا حوالى 22 مسرحية مع طلبة المعهد العالى للفنون المسرحية، وقررنا تقديم عروض مسرحية فى المحافظات، وأول محافظة ستكون سوهاج يوم الجمعة المقبل.

وتابع أشرف زكي: أتمنى تقديم عروض مسرحية فى كل المحافظات، لافتا إلى أن العروض المسرحية اللى هنعملها فى الصعيد مجانية ومش عايزين مقابل، وأتوجه بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتذكرتى فى إتاحة الفرصة للشباب على ان يكونوا فى البرنامج ويعرضون مسرحياتهم.

وقدم كل من نغم صالح ممثلة وطالبة بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وميرنا نديم طالبة بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وأحمد عباس طالبة بالمعهد العالى للفنون المسرحية، مازن جمال ممثل وطالب بالمعهد العالى للفنون المسرحية، ومنى جمال طالبة بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وباسم سليمان طالب بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وإيمان غنيم طالبة بالمعهد العالى للفنون المسرحية، ومايكل رفله طالب بالمعهد العالى للفنون المسرحية، عدد من الأغانى والاستعراضات الخاصة بمسرحياتهم.