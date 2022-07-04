شكرا لقرائتكم خبر عن شيكو يهنئ نفسه بعيد ميلاده: شعر محمد صلاح ودقن مجدى تختوخ.. كل سنة وأنا طيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان شيكو صورة له على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بمناسبة عيد ميلاده وعلق شيكو على الصورة بـ "شعر محمد صلاح ودقن مجدي تختوخ.. كل سنة وأنا طيب"



شيكو

وحازت صورة شيكو على تفاعل نجوم من الوسط الفني حيث علق الكتير من الفنانين على الصورة ومن ضمنهم مي كساب وهنا الزاهد و كريم فهمي و فريال يوسف احمد السعدنى.

وهنأ النجم أمير كرارة، الفنان شيكو بمناسبة عيد ميلاده، متمنيًا له المزيد من النجاح والسعادة، ونشر كرارة، صورة تجمعه بشيكو عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، وكتب عليها قائلا: "كل سنة وأنت ألذ واحد فى العالم".

كذلك هنأ "أوس أوس" صديقة شيكو بمناسبة عيد ميلاده، متمنيًا لها المزيد من النجاح و السعادة، ونشر أوس أوس، صورة تجمعه بشيكو عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، وكتب عليها قائلاً: "كل سنة وأنت طيب يا أجمد شيكو فى الدنيا".