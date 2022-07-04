كتب امير فتحي في الاثنين 4 يوليو 2022 03:54 مساءً - أحيا الفنان ” حسن الرداد ” في منشور له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام الذكرى ال 19 على وفاة شقيقه ” فادي الرداد ” .
وتضمن المنشور مجموعة من الصور تجمع حسن الرداد بشقيقه الراحل، وكتب في تعليقه عليها ” : الذكرى ال 19 لأخي وحبيبي ونور عيني فادي الرداد ” .
وتابع : ” ربنا يرحمك ويدخلك الجنة إن شاء الله يا حبيبى .. كنت ماشاء الله مصلى ودائم الصيام طوال السنة ” .
وأضاف الفنان حسن الرداد : ” ربنا يصبرني على فراقك يا نور عيني وإن شاء الله فى الجنة مع الأبرار وإلى لقاء إن شاء الله .. ارجو الدعاء لأخى ” .
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