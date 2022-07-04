شكرا لقرائتكم خبر عن فنانات لم يكتفين بموهبة واحدة واتجهن للغناء مع التمثيل.. آخرهن حورية فرغلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكتسب نجمات الفن شهرتهن من خلال التمثيل والظهور على شاشة التليفزيون فى الأعمال الدرامية أو من خلال شاشة السينما، وقررت بعضهن خوض تجربة الغناء بجانب التمثيل كما تسير الفنانة حورية فرغلى في الوقت الحالي على نفس النهج، حيث انتهيت من تسجيل أغنية تحمل اسم "القطة السافلة"، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع ميدو راشد وجيفارا بابلو الذى يشاركها الغناء أيضًا، والذى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، ونرصد خلال هذا التقرير أبرز الفنانات اللاتى خاضن تجربة الغناء بجانب التمثيل.



بشرى

بشرى

خاضت الفنانة بشرى تجربة الغناء بعد التمثيل حيث كانت بداية معرفة الجمهور بها من خلال عدة أعمال تمثيلية منها سيت كوم "شباب أون لاين"، ومسلسل "الإمبراطور"، ومسلسل "العمة نور"، ومسلسل "ادهم وزينات والثلاث بنات"، و"يا ورد مين يشتريك"، لتخوض تجربة الغناء بعد هذه الأعمال بأغنية "تبات ونبات" مع الفنان محمود العسيلى.



سمية الخشاب

سمية الخشاب

خاضت الفنانة سمية الخشاب تجربة الغناء بعد الظهور بالتمثيل، حيث كانت بدايتها بعدة أعمال تمثيلية منها مسلسل "حارة الطيب"، مسلسل "سر الأرض"، مسلسل "اللعب في المضمون"، ولكن الجمهورها عرفها من خلال دور "نجاة" الفتاة الصعيدية بمسلسل "الضوء الشارد"، وبدأت الاتجاه لتجربة الغناء من خلال إنتاج أول ألبوم غنائي لها عام 2009 بعنوان "هيحصل إيه"، وتوالت مشاريعها الغنائية بطريقة الأغانى المنفردة فضلاً عن تقديمها عدة أغنيات خليجية.



هبة مجدى

هبة مجدى

ظهرت الفنانة هبة مجدى من خلال شاشة التليفزيون بمسلسل "قاسم أمين"، ومسلسل "الامبراطوى"، ومسلسل "حكايات زوج معاصر"، ومسلسل "امرأة من نار"، واتجهت هبة مجدى للغناء من خلال إنتاج أولى أغنياتها بعنوان أسلوب حياة، عام 2015، تعاونت خلالها مع الشاعر أحمد علاء، والملحن عبدالرحمن شوقي.



ياسمين رئيس

ياسمين رئيس

بدأت الفنانة ياسمين رئيس مشوارها التمثيلى من خلال عدة أعمال منها مسلسل "كلمة حق"، ومسلسل "عرض خاص"، وبدأ الجمهور يعرف شكلها بعد ظهورها بفيلمى " واحد صحيح"، و"اكس لارج"، وبدأ شهرتها من خلال فيلم فتاة المصنع، وقررت أن تخوض تجربة الغناء ولكن بشكل مختلف بعد أن ظهرت كموديل فى كليب "حبيبتى" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، وقامت بغناء مقطع من كلمات الأغنية بنهايتها.



لقاء الخميسى

لقاء الخميسى

قدمت الفنان لقاء الخميسى العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية في بدايات مشوارها، حيث شاركت في مسلسل "حارة الطبلاوى"، فيلم "كذلك في الزمالك"، فيلم "قلب جرئ"، واشتهرت من خلال سيت كوم "راجل وست ستات" بأجزائه، وقررت أن تخوض تجربة الغناء في عام 2012 من خلال مشاركتها في حفل فرقة "فؤاد ومنيب"، ومؤخرا أنتجت أغنية بعنوان "مافيش مستحيل".



ايتن عامر

أيتن عامر

الفنانة أيتن عامر آخر الفنانات المنضمات لتجربة الغناء، فمن المعروف أن الفنانة أيتن عامر عرفها الجمهور من خلال مسلسل "حضرة المتهم أبى"، "الدالى" بجزئيه الأول والثانى، مسلسل "كيد النسا"، وفيلم "رامى الاعتصامى" وغيرها، وخاضت تجربة الغناء في بداية عام 2022، بأغنية "بناقص"، وقررت التعاون مرة أخرى، من خلال طرح اغنية جديدة هي أحدث أعمالها وتحمل اسم "خطافة الرجالة".



حورية فرغلى

حورية فرغلى

تخوض الفنانة حورية فرغلى تجربة الغناء بجانب التمثيل حيث انها انتهيت من تسجيل أغنية تحمل اسم "القطة السافلة" والتي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع ميدو راشد وجيفارا بابلو الذى يشاركها الغناء أيضا.