شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان الكويتى غانم الحمادى عن عمر 36 عامًا فى حادث سير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جريدة الراي الكويتية، وفاة الفنان الكويتي غانم الحمادي عن عمر 36 عامًا وذلك إثر انقلاب سيارته على طريق الملك فهد بن عبد العزيز، وذكرت الراي أن غانم الحمادى، هو عضو "فرقة الفن الأصيل"، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 36 عامًا، إثر حادث سير مروّع.

ونقلت الجريدة تصريحات زميله الفنان مبارك الشطي والذي قال إن غانم الحمادي توفي على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، وبالقرب من منطقة أم الهيمان، حيث كان متوجهًا إلى منزله في مدينة صباح الأحمد، وانفجر إطار سيارته، ما أدى إلى انقلابها ووفاته على الفور.

ويعد الفنان غانم الحمادي أحد وجوه الفن الشعبي البارزة في الكويت، ويشارك مع فرقة "الفن الأصيل" في الأفراح والمناسبات الاجتماعية، ونعى عدد من الفنانين، وكذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنان الراحل غانم الحمادي، ودشن المغردون هاشتاج باسمه عبر "تويتر".

وقال الإعلامي الكويتي سعود المزيعل: "الفنان غانم سالم فرحان غانم الحمادي في ذمة الله وأسفاه على شبابك ربي يرحمك ويسكنك الجنة ويصبر ذويك وأهلك أشهد بالله إنك رجل محترم".

وقال الفنان الكويتي مبارك الشطي، زميل الفنان الراحل، إن "غانم كان متجهًا إلى بيته في مدينة صباح الأحمد، وفي تلك الأثناء انفجر إطار سيارته ما أدى إلى انقلابها ووفاته في الحال".