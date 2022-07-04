شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يهنئ شيكو بعيد ميلاده: كل سنة وأنت ألذ واحد فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم أمير كرارة، الفنان شيكو بمناسبة عيد ميلاده، متمنيًا له المزيد من النجاح والسعادة، ونشر كرارة، صورة تجمعه بشيكو عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، وكتب عليها قائلا: "كل سنة وأنت ألذ واحد فى العالم".





وقدم النجم أمير كرارة، مسلسل العائدون، رمضان الماضى، و المسلسل من بطولة ، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، أحمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

يتناول العمل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.

مسلسل "العائدون" تم تصوير عدد من المشاهد الخارجية فى أحداثه بالأردن لمدة 4 أيام، وفى بلغاريا لمدة أسبوع، كما قدم العمل 3 فنانين عرب للمرة الأولى في الدراما المصرية وهم السوريان محمد الأحمد ورشا بلال، واللبناني جنيد زين الدين.