نبيلة عبيد: سعيدة وفخورة بإنجاز البطلة بسنت حميدة وبكل زملائها

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القاهرة - سامية سيد - عبرت النجمة نبيلة عبيد عن سعادتها بفخرها بالبطلة المصرية بسنت حميدة لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى، والتي حصدت ميداليتين ذهبيتين في سباق 100م، و200 م عدو، فى منافسات دورة البحر المتوسط التي أقيمت في دولة الجزائر الشقيقة، حيث حققت بسنت رقمًا جديدًا بزمن 11.10 ثانية.



نبيلة عبيد

وكتبت نبيلة عبيد على حسابها بموقع انستجرام:"أنا سعيدة بإنجاز هذه الشابة البطلة الأولمبية بسنت حميدة، وفخورة بها وبكل زملائها من الأبطال الأولمبيين أعضاء البعثة المصرية في دورة البحر المتوسط للألعاب الرياضية الأولمبية.. مبروك لمصر ومبروك لكل أبطال العرب المتواجدين على أرض الباهية وهران الجزائر بلد المليون ونصف بطل شهيد".

ووصلت بسنت حميدة، إلى القاهرة، مع باقى بعثة ألعاب القوى، بعد انتهاء مشاركتها فى منافسات دورة البحر المتوسط، حيث جاءت برفقة زوجها ومدربها محمد عباس، وتأتى عودة بسنت اليوم فى ظل ارتباطها بالمشاركة فى منافسات بطولة العالم التى تقام بأمريكا منتصف يوليو الجارى، على أن تتوجه إلى السفارة الأمريكية غدا الثلاثاء لإنهاء إجراءات التأشيرة للسفر إلى أمريكا.

استقبل مطار القاهرة البطلة بسنت حميدة، واللاعب إيهاب عبد الرحمن بطل رمي الرمح والحاصل علي الميدالية الفضية، ضمن بعثة المنتخب القادمة من الجزائر، وكان في استقبال الأبطال أتوبيس خاص مكشوف أمام صالة الوصول بمبني الركاب رقم 1 بمطار القاهرة يبث أغاني وطنية، وصعد أبطال ألعاب القوي فور خروجهم من المطار علي الأتوبيس حاملين الورود.