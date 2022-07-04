شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تروج لحفلتها بالأوبرا: منتظراكم يوم 18 على المسرح المكشوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت النجمة أنغام لحفلتها بدار الأوبرا على المسرح المكشوف المنتظر يوم 18 يوليو الجارى، ونشرت على صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام البوستر الدعائى للحفل، وعلقت: منتظراكم يوم 18 يوليو على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، والحفل بقيادة المايسترو هانى فرحات.

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واحتفلت النجمة أنغام بتخرج ابنها عبد الرحمن من المدرسة، حيث نشرت صورًا له أثناء التخرج عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "فرحانة وفخورة بيك قد الدنيا كلها يا عيونى يا أحن وأجمل ولد في الدنيا ربنا يحفظك انت وأخوك يا نور عيني عقبال الجامعة، وعقبال كل الولاد".

واحتفلت النجمة أنغام بعقد قران شقيقها خالد محمد علي وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين وظهر نجلاها عبد الرحمن وعمر في الصور التذكارية التي التقطت بالحفل وظهرت أنغام في صور عقد القران، ولا زالت ترتدي حامل طبي لحماية الكتف بعد خضوعها لجراحة عاجلة منتصف مايو الماضي.

وفي سياق متصل انتهت النجمة أنغام من تسجيل أغنية جديدة سوف تطرحها الأيام المقبلة من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم وكانت النجمة أنغام قد طرحت مؤخرًا "لوحة باهتة" عبر يوتيوب من كلمات نادر عبد الله وألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وعادت نجمة الغناء أنغام للتعاون مجددًا مع الشاعر الغنائى نادر عبد الله، وذلك بعدما تعاونت معه مطلع 2019 من خلال ألبومها "حالة خاصة جدا"، حيث كتب لها أغنية "يا ريتك فاهمنى".