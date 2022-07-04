كتب امير فتحي في الاثنين 4 يوليو 2022 02:47 مساءً - شاركت الفنانة “غادة عبد الرازق ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنسجرام بمقطع فيديو يجمعها بزوجها مدير التصوير ” هيثم زنيتا ” .
وظهرت غادة عبد الرازق في الفيديو وهي ترقص مع زوجها على أنغام أحد الأغاني الأجنبية وتحتضنه في لقطات رومانسية وإنسجام كبير بينهما .
وأرفقت الفنانة غادة عبد الرازق مقطع الفيديو بتعليق جاء فيه : ” رقصة مع حبيبي ” .. وسط تعليقات عددا من الفنانين والمتابعين الذين أشادوا برومانسية الثنائي .
كانت هذه تفاصيل خبر في لقطات رومانسية .. غادة عبد الرازق ترقص مع زوجها في أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.