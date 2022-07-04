في لقطات رومانسية .. غادة عبد الرازق ترقص مع زوجها في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في الاثنين 4 يوليو 2022 02:47 مساءً - شاركت الفنانة “غادة عبد الرازق ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنسجرام بمقطع فيديو يجمعها بزوجها مدير التصوير ” هيثم زنيتا ” .

وظهرت غادة عبد الرازق في الفيديو وهي ترقص مع زوجها على أنغام أحد الأغاني الأجنبية وتحتضنه في لقطات رومانسية وإنسجام كبير بينهما .

وأرفقت الفنانة غادة عبد الرازق مقطع الفيديو بتعليق جاء فيه : ” رقصة مع حبيبي ” .. وسط تعليقات عددا من الفنانين والمتابعين الذين أشادوا برومانسية الثنائي .