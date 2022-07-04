شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقيون يتوافدون على النقابة لرفض استقالة هانى شاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأيام القليلة الماضية توافد الموسيقيين على النقابة مطالبين الفنان هاني شاكر بالعودة فى قرار الاستقالة كما طالب الموسيقيين أعضاء الفروع والمحافظات بفتح تحقيق في واقعة التراشق في المؤتمر الصحفي لنقابة الموسيقيين أمام مجلس الإدارة بالكامل برئاسة هاني شاكر وتحويل من تسبب في استقالة النقيب للتحقيق، وإيقافهم عن العمل خاصة أنهم اظهروا الموسيقيين بمظهر أساء للنقابة.

وتعقد النقابة اجتماعًا طارئًا بعد غدٍ الأربعاء، وذلك لمناقشة قرار استقالة أمير الغناء العربي هاني شاكر والذي تقدم بها رسميًا مكتوبة لمجلس النقابة أمس الأحد وجاء نص الاستقالة كالتالي:

أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين، أرجو قبول استقالتي كنقيب للمهن الموسيقية، وإنني قررت الانسحاب من موقعي هذا والعودة إلى صفوف زملائي الفنانين دون الخوض في تفاصيل كثيرة ومبررات لا تقبل المناقشة فقد وجدت تعارضا كبيرا بين مسئولية هذا المنصب وبين احتفاظي بحب الناس الكبير الذي بدأت به مسيرتي الفنية، ولطالما تمنيت أن أحتفظ بهذا الحب والاحترام حتى نهاية مشواري الفني، فوداعا للعداوات والخلافات، فقد فضلت عليها الحب والصداقات مع تمنياتي لكم جميعا بدوام النجاح والتوفيق واستمرار مسيرة التقدم والازدهار التي بدأناها معا والله الموفق.. هاني شاكر.

وكان عدد كبير من نجوم الغناء والموسيقى قد طالبوا الفنان هانى شاكر بالتراجع عن قرار استقالته من نقابة الموسيقيين، الذى جاء على خلفية مؤتمر النقابة الأخير، والذى شهد اشتباكات وتراشق بالألفاظ بين الأعضاء، كان طرفاها سعيد أرتيست عازف الإيقاع ومغنى المهرجانات حسن شاكوش، إذ جاء الأخير للاعتذار عن التصريحات التي صدرت عنه فى حق عازفى الإيقاع، لكنهم اعترضوا على منحه كارنيه النقابة قبل موعد انعقاد المؤتمر، لتعلو الأصوات وتتشابك الأيدى قبل أن يغادر هانى شاكر القاعة معلنًا فى نفس اليوم استقالته عن منصب نقيب الموسيقيين.