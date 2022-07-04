شكرا لقرائتكم خبر عن أوس أوس يهنئ شيكو بعيد ميلاده: أجمد واحد فى الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الفنان محمد أسامة "أوس أوس" صديقة الفنان شيكو بمناسبة عيد ميلاده، متمنيًا لها المزيد من النجاح و السعادة.

ونشر أوس أوس، صورة تجمعه بشيكو عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، وكتب عليها قائلاً: "كل سنة وأنت طيب يا أجمد شيكو فى الدنيا".



اوس اوس يهنى شيكو بعيد ميلاده

وانتهى أوس أوس مؤخرًا من تصوير فيلم "مغامرات كوكو" بطولة بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدى الميرغنى، وسيناريو وحوار ايهاب ناصر، ومن اخراج اسماعيل فاروق

الفيلم يناقش قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ليس بين البشر ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطري، حيث يمتلك هذه المستشفى دكتور فوزى (خالد الصاوى)، فيما يدخل معه في عداء كوكو الذى يجسد دوره بيومى فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة

وشارك أوس أوس مؤخرًا فى عرض مسرحية "عائلة تس" خلال موسم موسم جدة بالمملكة العربية السعودية، والمسرحية من بطولة مصطفى خاطر، بيومي فؤاد، أوس أوس، محمد سلام، شيماء سيف، سليمان عيد، مصطفى البنا، دانا حلبى، والمسرحية من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج أوتاكا .

تتناول المسرحية عائلة مكونة من الأب بيومى فؤاد، ولديه ثلاثة أبناء، وهم مصطفى خاطر وشيماء سيف وأوس أوس، حيث يمتلك الأب مصنع للمياة الغازية باسم "تس كولا"، وخلال العرض، نجد أن تلك العائلة مهددة بالتفكك، بسبب تصرفات الاب ، وتتضمن المسرحية مواقف ساخرة مليئة بكوميديا الموقف تجمع ما بين شخصية "الأب " الثري الذي يواجه خطر الإفلاس، وأبناءه في محاولتهم لابتكار حلول عملية تنقذهم من هذا الخطر.