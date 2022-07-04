شكرا لقرائتكم خبر عن ليندسي لوهان بعد زواجها من الإماراتى بدر شماس: أنا أسعد امرأة فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الممثلة العالمية ليندسي لوهان صورة جديدة تجمعها بزوجها الإماراتى بدر شماس، من خلال حسابها الرسمي على موقع الصور إنستجرام، وعلقت لوهان على الصورة قائلة: "أنا أسعد امرأة في العالم، لقد وجدتني وعرفتنى أنني أريد أن أجد السعادة والنعمة، كل ذلك في نفس الوقت".

وتابعت ليندسى لوهان في منشوها قائلة: "أنا مندهشة لأنك زوجي، وأنت حياتي وكل شيء، ويجب أن تشعر كل امرأة بهذا الشعور كل يوم".



ليندسي لوهان وبدر شماس





وأعلنت ليندسى لوهان في نوفمبر من العام الماضي 2021، خطوبتها على بدر شماس، وعلقت مجلة بيبول على خبر الخطبة موضحة أن الممثلة العالمية شاركت عددًا كبيرًا من الصور مع خطيبها وتفاخرت بخاتم خطوبتها أيضًا.

ليندسي لوهان و بدر شماس

واوضحت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أنه تم ارتباط النجمة العالمية وليندسي وصديقها منذ أن شوهدا معًا في مهرجان موسيقي في دبي قبل وقت قصير من انتشار وباء كورونا في عام 2020.



ليندسي لوهان على إنستجرام

وكانت قد كشفت شبكة Netflix عن أول صورة من فيلمها الجديد الذى ستقوم ببطولته الممثلة العالمية ليندسى لوهان، وذلك دون الكشف عن اسم الفيلم الجديد الذى سيطرح فى خلال الاحتفال بأعياد الكريسماس، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

وتلعب لوهان دور البطولة في الفيلم أمام وتر أوفر ستريت، وكان قد أعلن بدء العمل على الفيلم الجديد في مايو الماضى، الفيلم الجديد يعد عودة لوهان إلى الساحة الفنية من جديد بعد الابتعاد فترة عن الأضواء.

في الفيلم تلعب لوهان دور وريثة فندق مدللة ومخطوبة حديثًا، والتي تعاني من فقدان الذاكرة بعد حادث تزلج وبالتالي تجد نفسها في رعاية مالك نزل وسيم، وابنته في الأيام التي سبقت عيد الميلاد.