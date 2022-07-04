شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يقضى عيد ميلاده الـ 60 فى سباق السيارات British Grand Prix والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل توم كروز بعيد ميلاده الستين في سباق الجائزة الكبرى البريطاني المعروف British Grand Prix، حيث كان النجم توم كروز محط أنظار الجميع.

يعتبر توم كروز من أهم وأبرز الممثلين على الساحة الفنية في هوليود، بعدما حفر اسمه بأحرف من ذهب خلال مسيرة فنية طويلة عامرة بالعديد من الأعمال المهمة الذى حقق بها أعلى الإيرادات، ليصبح من أهم وأبرز الممثلين طوال فترة تألقه التي امتدت حتي سن الـ 60، فلم يتأثر الممثل الوسيم بالسن، واستمر في تقديم أفلام الأكشن بتميز ولياقة بدنية عالية.

أخر أعمال توم كروز كان فيلم الأكشن الجديد Top Gun: Maverick الذي تخطت إيراداته المليار دولار، والفيلم تدور أحداثه بعد قضاء البطل لأكثر من ثلاثين عاماً في القوات الجوية، حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، لكنه يتفادى التقدم فى الرتبة التى ستضعه فى مكانة مختلفة كما يستمر فى تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجى Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حى من قبل.

وبالإضافة لتوم كروز، يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم منهم ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.