شكرا لقرائتكم خبر عن آخر عروض مسرحية "مشاحنات" بمسرح مركز الإبداع الفنى الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مسرح مركز الإبداع الفني يستمر عرض مسرحية "مشاحنات" للمخرج هاني عفيفي الساعة الثامنة مساء علي أن ينتهي عرضها يوم الخميس المقبل.

العرض من إعداد وإخراج هاني عفيفي، عن ترجمة الدكتور هناء عبد الفتاح لنص الكاتبة الإنجليزية كاترين هايس Skirmishes، وكان قد أخرجه من قبل مترجمة الدكتور هناء عبد الفتاح علي مسرح السلام عام 1998 وقامت ببطولته الفنانة ماجدة الخطيب وأمامها لمياء الأمير.

عرض "مشاحنات" حاليًا الذي يعرض علي مسرح مركز الإبداع الفني بطولة ريم حجاب، هند حسام الدين وسهام عبد السلام، ديكور وأزياء د.مروة عودة، المخرجان المساعدان سها كحيل وفتحي إسماعيل، إنتاج استوديو مسرح مركز الإبداع الفني بإشراف المخرج الكبير خالد جلال، صندوق التنمية الثقافية وزارة الثقافة المصرية.

يتناول العرض قضايا إنسانية عامة تحدث في كل زمان ومكان عن قسوة الحياة في مواجهة الحب من خلال حوار طويل في الدقائق التي تسبق موت الأم بين أختين إحداهما مقيمة متفرغة لخدمة الأم في مرضها الأخير والأخرى زائرة لليلة واحدة، بعد غياب سنوات والكثير من المشاحنات والمشاعر الإنسانية المتداخلة في مواجهة الموت.

العرض هو أحد مبادرات مسرح مركز الإبداع الفني بإشراف المخرج خالد جلال للإنتاج لخريجي ورش استوديو مسرح مركز الإبداع الفني بأقسامه المختلفة، ويتوقع أن يعاد عرض المسرحية بعد عيد الأضحى كما سيشارك العرض في المهرجان القومي للمسرح المصري 2022 ممثلا لصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة المصرية.