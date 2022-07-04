شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى مهنئًا بسنت حميدة على إنجازاتها فى "ألعاب المتوسط": مصر أحلى بشبابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الفنان خالد النبوى، بسنت حميدة، لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى، بعد إحرازها الميدالية الذهبية فى سباق 200 متر عدو، ومن قبلها ذهبية 100 متر عدو، فى دورة ألعاب البحر المتوسط، وقال فى تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر": "‏صباح النور على "بسنت حميدة" بنت مصر اللى رفعت اسمها وعلمها مرتين فى دورة البحر المتوسط لألعاب القوى.. مصر أحلى بشبابها".



خالد النبوى يهنئ بسنت حميدة

وتعود بسنت حميدة، لاعبة منتخب ألعاب القوى، اليوم، إلى القاهرة، مع باقى بعثة ألعاب القوى، بعد انتهاء مشاركتها فى منافسات دورة البحر المتوسط التى تقام بالجزائر، وحققت بسنت حميدة ذهبية سباق 100 متر عدو، بعدما حققت رقما جديدا لمنافسات البحر المتوسط بزمن 11.10 ثانية.

تأتى عودة بسنت حميدة، اليوم، فى ظل ارتباطها بالمشاركة فى منافسات بطولة العالم التى تقام بأمريكا منتصف يوليو الجارى، على أن تتوجه إلى السفارة الأمريكية، غدا الثلاثاء، لإنهاء إجراءات التأشيرة للسفر إلى أمريكا.