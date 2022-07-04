شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يروج لأغنيته "انتى جنان" بمقطع من كلماتها قبل طرحها الخميس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفنان رامى صبرى، الترويج لأغنية الجديدة "انتى جنان"، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستجرام" من داخل سيارته وهو يغنى مقطعًا من أغنيته الجديدة، التى من المقرر طرحها يوم الخميس القادم عبر قناته على يوتيوب.

والفيديو الذى نشره رامى صبرى، يوضح بعض من كلمات الأغنية الجديدة، وهى: "انتٍ فى الشتا باريس.. مودك أحلى من المالديف وأوروبا.. الجمال ده مش خفيف ده طلقة.. انتِ جاية منين؟".

وفى وقت سابق، أعلن النجم رامى صبرى، عن تفاصيل أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "انتى جنان" المقرر طرحها قريبًا، وعلق قائلا: على صفحة التواصل الاجتماعى: "حبايبى مساء ألفل عليكم، أنا عارف إن أغلبية الأغانى اللى بنزلها بتبقى غريبة عليكم وعلى اللى متعودين عليه مني، ولكن أنا شخص بيحب التطوير فى الشغل يعنى عمرك ما هتسمع منى أغنية شبه التانية أبدًا وده تميزى بين الآخرين".

وأضاف "أغنية "انتى جنان": أغنية جديدة عن المسموع تماما من حيث الكلمة واللحن والـmusic بتاعتها توزيع (جلال الحمدأوي) وده موزع مغربى عربى عالمى"، وتابع "المقصود إن أنت جأى هنا تسمع حاجة مختلفة وجديدة عمرى ماهقدر اسمك قديم عايز قديم عندك مغنيين كتير أوى وأحسن منى كمان، ولكن صدقنى أنا من ألفنانين المتجددين وليس من ألفنانين اللى بينزلوا أغانى جديده فقط".