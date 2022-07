شكرا لقرائتكم خبر عن Minions يتصدر شباك التذاكر ويزيد مؤشرات عودة العائلات للشاشة الكبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق فيلم Minions: The Rise of Gru الألعاب النارية فى شباك التذاكر الأمريكى احتفالا بالتصدر، حيث جمع حتى الآن 108 ملايين دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبحلول اليوم الإثنين، الرابع من يوليو، من المتوقع أن يصل فيلم الرسوم المتحركة العائلى إلى 127.9 مليون دولار.

بناءً على هذه التقديرات، سيحطم فيلم Minions: The Rise of Gru الرقم القياسى لأعلى افتتاح فيلم خلال يوم الاستقلال، متجاوزًا فيلم "Transformers: Dark of the Moon "والذى حقق مليون دولار على مدى 4 أيام.

تعتبر مبيعات التذاكر للجزء الخامس من سلسلة "Despicable Me" الشهير لشركة Universal and Illumination علامة مريحة على أن حشود العائلة لم تنس دور السينما تمامًا، وذلك بعد فيلم "Lightyear" من إنتاج شركة ديزنى Pixar والذى لم يرق إلى مستوى التوقعات.

وحسب ما نشره موقع variety كانت هوليوود تتطلع إلى فيلم "Minions: The Rise of Gru" ليكون اختبار صلاحية العودة على للشاشة الكبيرة، وهذا لأن رواد السينما مع الأطفال الصغار هى فئة ديموجرافية حيوية فى زيادة الإيرادات الإجمالية لشباك التذاكر، وقد عادوا فقط فى فترات متقطعة منذ بداية الوباء.

والفيلم يقوم بإخراجه كايل بالدا، بمشاركة كلاً من ستيف كارل، وتاراجى بيندا هينسون، وميشيل يوه وجان كلون فان دام، وغيرهم، والعمل من إنتاج Universal Pictures.

ويدور فى قلب السبعينيات، وسط موجة من الشعر المصبوغ والجينز، نشأ جرو (ستيف كاريل) فى الضواحى، وهو أحد المعجبين بمجموعة سوبر شرير معروفة باسم Vicious 6، وبالتالى يخطط جرو لـ خطة ليصبح من خلالها شريرًا بما يكفى للانضمام إليهم، ولحسن الحظ، حصل على بعض الدعم لإحداث الفوضى من أتباعه المخلصين، المينيون.